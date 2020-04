Trumpove smelé plány: Americký prezident opäť hovorí o otváraní ekonomiky

Americký prezident Donald Trump vo štvrtok ohlásil, že nastal čas znovu naštartovať Ameriku, ochromenú pandémiou choroby COVID-19, spôsobované koronavírusom.

Prezident na tlačovej konferencii v Bielom dome podľa agentúry AFP zdôraznil, že toto opätovné otváranie ekonomiky sa má diať po etapách, "štát za štátom" a na základe overiteľných údajov, aby sa predišlo novej vlne nákazy. Zdraví Američania sa podľa Trumpa budú môcť vrátiť do práce, akonáhle to podmienky dovolia. Niektoré americké štáty by sa do týchto krokov mohli pustiť "už zajtra" a 29 z 50 štátov by sa mohlo ekonomicky otvoriť relatívne skoro, poznamenal prezident podľa agentúry Reuters.

USA sú čo do počtu nakazených aj obetí najviac zasiahnutou krajinou na svete. Počet potvrdených prípadov nákazy tam dosiahol bezmála 640.000, počet obetí prekročil 31.000. Avšak v štáte New York klesol počet hospitalizovaných na najnižšiu úroveň za posledný týždeň, čo je podľa guvernéra štátu Andrewa Cuoma dôkaz, že šírenie vírusu sa dostalo pod kontrolu.