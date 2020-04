Premiér Igor Matovič úprimne: Cítim sa ako zbitý pes

Premiér Igor Matovič sa na sociálnej sieti opäť prihovoril svojim fanúšikom. Po vypätých dňoch priznal nielen to, v čom mal pravdu, ale aj to, čo určite nikdy nebude robiť.

Premiér Igor Matovič naštval odborníkov aj obyčajných ľudí: Koho každého má na háku?!

"Cítim sa ako zbitý pes. Za posledný týždeň si do mňa buchol už aj ten posledný trkvas, len preto, lebo opakovane hovorím bŕŕŕ," píše na svojom facebookovom konte Matovič. "Môžu nám ešte buchnúť osady, tak sa nehrňme bezhlavo do rušenia ochraných opatrení. Dnes už vieme, že to nebola len moja zlá predtucha a mal som s osadami, bohužial, pravdu. Už 16 osád je pozitívnych a to ešte 900 musíme pretestovať. Horí nám oheň, ktorého rozsah ani len nedokážeme zmerať," spomenul horúcu tému týchto dní.

Vo štvrtok minister zdravotníctva SR Marek Krajčí potvrdil nekontrolovateľné šírenie COVID-19 v obci Žehra. Ako uviedol, veľká časť z pozitívne testovaných osôb za uplynulý deň boli občania práve z marginalizovanej komunity v tejto obci. V stredu pribudlo 114 nakazených koronavírusom.

"Ľudia boží, buďte, prosím, mimoriadne opatrní a v žiadnom prípade nepoľavujte vo vašej zodpovednosti, dodržiavaní prísnej hygieny, minimalizácii kontaktov a odstupe aj od ľudí, ktorých máte radi," vyzýva občanov Matovič. "Uvedomujem si, že nie som nositeľom dobrých správ a dnes letia tí, ktorí hovoria to, čo ľudia chcú počuť. Ja to robiť nebudem, prepáčte. Sľúbil som vám hovoriť pravdu a o to viac považujem za dôležité to robiť v tejto dobe. Zďaleka sme ešte nepreskočili, vydržme a zvládneme to, aj keď to bude ešte veľmi veľmi ťažké," dodal na koniec premiér.