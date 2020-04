Mamička pár minút po pôrode musela opäť na kozu: Mysleli, že z nej ide placenta, toto všetkých odvalilo

Lindsey (30) z amerického Wisconsinu zažila najväčší šok vo svojom živote. Pár minút po pôrode prvej dcérky sa totiž na svet vypýtala jej sestrička, o ktorej nikto celých 9 mesiacov nemal ani tušenie.

„Jediné, čo ma mrzí, je, že nikto neodfotil tvár môjho muža, keď mu povedali, že na svet ide ďalšie bábätko,“ opísala zážitok, na ktorý nikdy nezabudne. Pripomínať jej ho bude dcérka Billie, ktorá sa na svet prihlásila 17 minút po svojej „plánovanej“ sestričke Ade.

„Keď sa Ada narodila, nevážila veľa. Nikomu to však neprišlo zvláštne, lebo aj môj syn Django sa narodil maličký." Všetkých preto šokovalo, že mamička, sediaca v relaxačnom bazéne, po pôrode začala pociťovať príchod ďalšieho bábätka, ktoré podľa webu Ladbible neodhalilo žiadne predošlé utrazvukové vyšetrenie.

„Nedá sa opísať, čo som cítila, keď mi povedali, že tu a teraz budem mať ďalšie dieťatko.“ Všetci naokolo si mysleli, že je to placenta, no o dve minúty po začiatku kontrakcií bola na svete ďalšia osôbka. „Nikdy som si neprezerala fotky z ultrazvuku, takže som ani nemala šancu zistiť, že mám v sebe dve dieťatká,“ opísala. Vraví však, že teraz, keď už má v rodine dva prírastky namiesto jedného, nič by nemenila. Problém podľa nej bol v tom, že nikto druhé dieťatko nehľadal. „Myslím, že len kontrolovali plodovú vodu a ani im nenapadlo, že by tam mohli nájsť niečo viac.“

„Je to tak, ako to malo byť od začiatku. Django si sestričky absolútne zamiloval.“ Aj keď sa nechcela podeliť so svojím šťastím, musela to vykričať do sveta. „Nechcela som zverejniť ich fotky, no bola som taká nadšená, že som sa musela pochváliť,“ priznala na záver.