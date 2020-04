V Litvínove sú z Országha nadšení: Očakávajú od neho hlavne toto

Postup do play off a dôstojnejšie priečky v tabuľke. To sú hlavné ciele, ktoré čakajú na Vladmíra Országha, ktorý sa stal novým trénerom hokejistov Litvínova.

"Je to zaujímavá osobnosť," uviedol predseda predstavenstva litvínovského klubu Jiří Šlégr pre idnes.cz. "Je to mladý chlap, ale už s 10-ročnou trénerskou praxou. Navyše ma na ňom upútala jeho dôslednosť, záujem o prácu a poctivý prístup k nej," povedal Šlégr. Országh zamieril do Litvínova po tom, čo bol rok bez trénerského angažmánu. Jeho predošlým pôsobiskom bol Slovan Bratislava, ktorý viedol v poslednej sezóne klubu v KHL. Po tejto zastávke absolvoval viacero seminárov a stáží, zblízka videl prácu trénerov v jeho bývalom klube Nashville Predators. Do hokejového kolotoča sa vráti v lige, v ktorej doteraz nepôsobil ako hráč a ani ako tréner. Na jeho dohode s Litvínovom má zásluhu najmä nový športový manažér klubu Pavel Hynek. "Hľadal som človeka, ktorý bude hokej raňajkovať, obedovať aj večerať. Nechcel som rutinéra, ktorý chodí po tréningu domov. Zo všetkých kandidátov mi vyšiel najlepšie práve Vlado," prezradil Hynek. Spolupráca s Országhom by mala v Litvínove priniesť omladený a rýchlejší tím. "Mali sme v ňom veľa veteránov. Hokej sa však zrýchľuje. V novej sezóne chceme byť agresívnejší a mať viac pohybu," poznamenal Šlégr. "Prebudovanie mužstva je pre mňa výzva. A mne sa tá výzva páči," reagoval Országh.