Rekordman medzi slovenskými psíkmi: Puňťo má 22 rokov a stále je vo vynikajúcej forme!

Je vo vynikajúcej forme! Drobný Puňťo oslávil v marci 22 rokov a je pravdepodobne najstarším psíkom na Slovensku. Napriek svojmu úctyhodnému psiemu veku sa stále vie vyblázniť ako zamlada.

Miláčik rodiny zo Smižian už síce slabšie počuje a má menšie problémy so zrakom, no chuť do života mu stále nechýba. „Je to kríženec drsnosrstý biely. Moja manželka ho dostala, keď mala 4 roky,“ napísal do redakcie Nového Času Vladimír. Ako dodal, o prvom stretnutí s Puňťom sa jeho manželka Daniela (26) dozvedela od svojho otca.

„Rozprával, že z viacerých šteniatok sa ku mne rozbehol ako prvý a takto sme si padli do oka,“ spomína Daniela a dodáva: „Nikdy by mi nenapadlo, že sa z neho raz stane takýto rekordér.“ Vladimír si myslí, že za svoju dlhovekosť Puňťo vďačí jedine Daniele, ktorá sa o neho odmalička starala s láskou ako o člena rodiny a on jej túto lásku opätuje.

„Ešte aj teraz nám vyjedá zeleninu zo záhrady a objedá kvety. No večer, keď sa už stmieva a on má otvorené dvere do práčovne, kde má pelech, tak si ho pritiahne k dverám a stráži,“ opisuje mladý muž. Puňťo sa rád preháňa po záhrade a keď je teplo, rád sa vyhrieva na slnku. „Poznajú ho aj všetci susedia na ulici. Puňťo nám skrátka robí radosť aj po 22 rokoch,“ uzavrela s úsmevom Daniela.