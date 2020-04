Kočner sa na súde bráni novou teóriou: Do kauzy Kuciak zatiahol exministra

Pojednávanie v kauze vražda Jána Kuciaka († 27) a Martiny Kušnírovej († 27) pokračovalo ďalší deň. Opäť naň prišiel iba jeden z obžalovaných, mafiánsky podnikateľ Marian Kočner (56).

Počas súdu si už tradične vymieňal papieriky so svojím právnikom a pred senátom vyrukoval s novou teóriou, prečo podľa neho lustrovali zavraždeného novinára tesne pred smrťou. Jedenásty deň procesu sa niesol v podobnom duchu, ako ten predtým. Čítali sa listinné dôkazy svedkov, ktorí už dávnejšie vypovedali na polícii. Išlo o výpoveď Kuciakových kolegov z portálu Aktuality.sk či Juraja Škripa zo sledovacieho komanda. Práve jeho požiadal člen SIS Miroslav Kriak o sledovanie novinárov. Podľa Škripových slov mal pomôcť pri monitoringu drog v bratislavskej kaviarni Next Apache.

„Z mojej strany bola požiadavka na nastavenie fotiacej techniky, mal som zaučiť aj Štefana Mlynarčíka,“ povedal vo výpovedi. Kriak mu vraj povedal, že Kuciak drogy neberie, no aj tak ho má odfotiť na autobusovej stanici, čo napokon aj urobil. „Keby som vedel, že to robí Kočner, čo ani teraz neviem s istotou uviesť… Bol som v tom, že sa to robí pre tajnú službu,“ uviedol Škrip s tým, že peniaze dostával na ruku a neodvádzal z nich žiadnu daň.

Dodal, že po Kuciakovej vražde mu Kriak povedal, nech počkajú, kým sa to vykryštalizuje. „Jeho odporúčanie bolo čakať. Na políciu sme sa nechceli obrátiť. O tom, že projekt bol pre Kočnera, sme sa dozvedeli, až keď vypovedal Peter Tóth,“ tvrdil Škrip. Podľa advokáta Zlatice Kušnírovej Romana Kvasnicu táto výpoveď zapadá do sledu udalostí.

Lustrovanie začalo po Plavčanovej kauze

Kočner si však myslí niečo iné. Podľa neho prebehlo Kuciakovo lustrovanie 22. augusta 2017, teda v deň, keď bol publikovaný Kuciakov článok o ministerstve školstva a o eurofondoch. „Tento spustil odchod ministra školstva z funkcie. To nemá nič spoločné s mojou osobou,“ bránil sa Kočner, ktorý chcel do kauzy namočiť exministra Petra Plavčana. Ten neskôr musel z ministerstva pre škandál s eurofondmi odísť. Nový Čas požiadal exministra o stanovisko. Plavčan v reakcii zaslal článok, ktorý odkazuje na výsledok kontroly NKÚ.

Ten hovorí, že nenašiel žiadne fakty o krádeži z eurofondov za jeho čias. „Nemá to súvislosti,“ povedal Plavčan. Právny zástupca Kuciakovcov Daniel Lipšic túto teóriu taktiež odmieta. „Neviem, či chcel povedať, že máme nového podozrivého, ale pripadá mi to úplne zúfalé. Zadanie na lustráciu nemuselo prísť bezprostredne po tom, čo o ňom vyšiel nejaký článok. Ten logický sled je jasný, lustrácie, sledovanie a objednávka vraždy,“ vyjadril sa Lipšic.