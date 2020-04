Malí podnikatelia sú zúfalí! Nariadenie vlády stoplo pedikérky aj kaderníčky: Chceme otvoriť

Vládne karanténne opatrenia ťažko doľahli na desaťtisíce drobných podnikateľov a živnostníkov.

Medzi zatvorenými prevádzkami sú aj pedikúry, kaderníctva či kozmetické salóny. Pritom ich prevádzkari zhodne tvrdia, že u nich sú extrémne vysoké hygienické štandardy samozrejmosťou aj v bežnom režime a riziko nákazy je úplne minimalizované. Ako dlho bez práce a zárobku vydržia, sami nevedia.

Česi majú plán na máj

S otvorením kaderníctiev a podobných prevádzok sa neponáhľa ani susedné Česko. Podľa harmonogramu, ktorý predstavila vláda Andreja Babiša, sa majú tieto prevádzky otvoriť až 25. mája. V rovnakom čase majú otvoriť terasy aj reštaurácie, kaviarne, otvoria sa galérie a múzeá či zoologické záhrady. Nemecko chce kaderníctva otvoriť už 4. mája.

Klienti by medzi sebou neprišli do kontaktu

Majka Práznovská (48), kaderníčka, Lučenec

„Je dobré, keď má človek v takýchto časoch finančnú rezervu, mne sa vďaka nej dýcha v tejto zložitej situácii ľahšie,“ priznáva kaderníčka Majka, ktorá sa ocitla bez práce po 30 rokoch. Nechce podceňovať situáciu, no je za uvoľňovanie opatrení a otvorenie malých prevádzok. „Som toho názoru, aby chorí ľudia a seniori boli oddelení od zdravých a postupne by sa opatrenia mali začať uvoľňovať.“

Navrhuje otvorenie prevádzok s jedným či dvoma zamestnancami, alebo s rozlohou 25 m2 na jednu osobu a zároveň by klienti medzi sebou ani neprišli do kontaktu. „Samozrejme by sa dodržiavali zvýšené hygienické opatrenia. Treba na to len zdravý sedliacky rozum.“

Ani holenie by nebol problém

Peter Šlez (23), barbier, Bratislava

Na život z rezervy je odkázaný aj úspešný barbier. „V jednej z našich dvoch prevádzok nám zatiaľ ani neznížili nájom. Sme doma, dodržiavame karanténu a čakáme, čo povie štát, kedy sa môžeme vrátiť do práce. Nechápeme, prečo povolili strihať doma, kde sa nedajú kontrolovať hygienické štandardy predpísané štátom. Nevidím dôvod, prečo by sme nemohli pracovať v prísnejšom režime a s obmedzeným množstvom zákazníkov. Dokonca ani holenie britvou by nebol problém, lebo každého klienta holíme jednorazovou čepeľou, ktorá je originálne zabalená a chytáme ju v rukaviciach. Po použití ide do odpadu a máme zaistený odvoz nebezpečného odpadu. Naši klienti sa teraz strihajú a holia doma sami strojčekom, dúfam, že je to iba dočasné.“

Štandardne používam rúško aj rukavice

Zuzana Jurčenková(40), nechtová dizajnérka, Prešov

Manikérka neposkytuje svoje služby už vyše mesiaca. A od štátu nedostane ani minimálnu podporu. „So Sociálnou poisťovňou, kde mi vznikol dlh, som podpísala splátkový kalendár. Prvú spátku som mala zaplatiť v marci. Tým, že som musela zatvoriť, však nemám žiaden príjem, takže som nemohla zaplatiť ani splátku 280 €. Preto nemôžem požiadať o štátny príspevok 270 €,“ priznáva nešťastná Zuzana. „Nevidím žiadnu prekážku, prečo by som nemohla obsluhovať zákazníčky. Ako nechtárka používam rúško aj rukavice, klientky chodievajú po jednej. Som presvedčená, že moje priestory sú hygienickejšie ako väčšina prevádzok, ktoré sú otvorené aj dnes,“ dodáva.

Epidemiologické predpisy sa dajú dodržať

Eva Miklánková (41) , majiteľka kaderníckeho salónu, Bratislava

„Kaderníctva sú prevádzky, kde sa dajú dodržiavať epidemiologické predpisy. Vieme klientky objednávať na konkrétny čas, v priestore by sme boli len dve osoby, kaderníčka aj zákazníčka by mali rúška aj rukavice, priestor by bol pred aj po odchode klientky vydezinfikovaný antivirucídnymi prípravkami. Šírenie nákazy by bolo minimalizované,“ vysvetľuje Eva a dodáva: „Takto bez zárobku sme vydržali mesiac, možno ešte mesiac vydržíme, ale viac nie.“

Naši klienti už majú vážne problémy

Marianna Kováčová (45), pedikérka, Čachtice

Ako profesionálna pedikérka pracuje takmer 20 rokov. „Teraz žijeme len z úspor, no ak budeme takto fungovať ešte dva, či tri týždne, pôjdeme do hlbokého mínusu,“ hovorí Marianna s tým, že sa obracajú na vládu, aby prehodnotili zatvorenie takýchto prevádzok. „I pred koronavírusom sme mali na rukách rukavice, taktiež máme neustále rúška a naši klienti sú od seba viac ako 2 metre. Čiže pre nás by sa nič nezmenilo,“ vysvetľuje. „My nelakujeme nechty, my sme špecializované pracovisko, kde poskytujeme odborné ošetrenia.

Spolupracujeme s chirurgiou, ortopédiou a riešime problematické zarastajúce nechty, kurie oká, rôzne deformity. Ľudia majú po piatich týždňoch už problémy. Nemôžu chodiť, prosia, aby sme im pomohli. Volajú nám a my sme bezradní,“ zúfa si pedikérka. Na vládu apeluje aj Milada Nádašiová, prezidentka Slovenskej podologickej spoločnosti: „Čelíme kritickej situácii, naši klienti už majú obrovské zdravotné problémy. Vieme zabezpečiť zvýšené hygienické štandardy, len nech sa už táto situácia zmení.“