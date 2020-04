Dovolenka v čase pandémie: Doplatiť preddavok, alebo ju stornovať, kedy vám cestovky vrátia peniaze?

Živnostníci, malé firmy, veľké podniky - okruh podnikateľov, ktorým vláda prisľúbila pomoc, sa postupne rozširuje.

Cestovné kancelárie medzi nimi nie sú. Nevyhovujú podmienkam štátnej pomoci, na rozdiel od mnohých prevádzok si nemôžu dovoliť nechať zamestnancov doma. Štát avizuje opatrenia na záchranu cestoviek aj ich klientov. Cestovkám hrozí kolaps! Ak im štát nepomôže, nemusia mať dosť peňazí na to, aby klientom vrátili peniaze.

„Naozaj oceňujeme, že vláda sa aktívne snaží podnikateľom pomáhať, no musíme dodať, že dosiaľ predstavené opatrenia sa na nás nevzťahujú. Aj napriek tomu, že naše obraty klesli o viac ako 80 percent, a to už v marci,“ tvrdí Jozef Rybár z cestovnej kancelárie Pelikán. Prevádzky zavreli, no zamestnancov nemohli poslať domov pre prekážku v práci na strane zamestnávateľa. „Ak by sme to urobili, hnev dotknutých klientov s nevybavenými požiadavkami by sme už vôbec nedokázali regulovať, pretože z aktuálnej čakacej lehoty približne dva až tri mesiace by sa stal napríklad aj rok,“ pokračuje Rybár.

Teraz cestovky riešia najmä klientov, ktorí mali dovolenkovať v marci alebo v apríli. Keďže nemôžu poskytnúť dohodnuté služby, musia im vracať peniaze. Čo sa týka letnej sezóny, asi 80 percent klientov zaplatilo iba zálohy. „My podľa platného zákona a podľa platnej zmluvy máme nárok požadovať od klientov doplatky. Ak nechcú doplatky uhrádzať, môžu stornovať zájazd,“ vysvetľuje prezident Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr (SACKA) Roman Berkes.

Peniaze v zahraničí

Zavreté štátne hranice a zrušené letecké spoje sú len jednou stranou problému. Peniaze ľudí, ktorí stornovali dovolenky, už dávno skončili na účtoch zahraničných partnerov. Mnohé krajiny vrátane väčšiny našich susedov našli spôsob, ako tento problém riešiť. Cestovkám umožnili, aby namiesto finančnej refundácie vydávali takzvané vouchery.

„Riešením pre CK by bola jednoznačne legislatívna zmena, ktorá im umožní namiesto finančnej čiastky vydať voucher na služby, ktoré si klient môže vyčerpať v ďalšom období. Klient bude mať možnosť uplatniť si plnú výšku už uhradenej čiastky v období, keď situácia bude stabilizovaná a bezpečná,“ tvrdí Alica Šipošová z Kartago Tours.

Minister dopravy Andrej Doležal (Sme rodina) pripravil „návrh konkrétnych riešení, ktoré danú situáciu pomôžu zmierniť“. Teraz ho musí posúdiť ministerstvo hospodárstva, ktoré je zodpovedné za podporu podnikateľského prostredia, ako aj za ochranu spotrebiteľov.

Rušíme a čakáme

Alica Šipošová, Marketing manager Kartago Tours

- Najbližšie naplánované, riadne zaplatené zájazdy sme boli nútení do konca apríla 2020 zrušiť. Zatvorené sú letiská na Slovensku aj vo viacerých dovolenkových destináciách, ktoré spolu s uzatvorením obchodných prevádzok aktuálne znemožňujú činnosť CK – toto je, samozrejme, najväčší problém. Ďalším problémom sú žiadosti o stornovanie zájazdov a vrátenie uhradenej sumy za zájazd, pričom zo strany CK už tieto peniaze boli zaslané zahraničným dodávateľom.

Dovolenka v marci alebo v apríli

- ak cestovka nedokáže poskytnúť svoje služby, musí vám vrátiť peniaze v plnej výške

- zo zákona má na to 14 dní, odkedy klient o refundáciu požiadal

Dovolenka v lete

- väčšina klientov má zaplatené iba zálohy

- cestovné kancelárie ich v marci vyzvali na úhradu doplatkov

- buď doplatok uhradíte, alebo zájazd stornujete

- v prvom prípade máte istotu, že ak sa nebude dať lietať ani v lete, cestovka vám všetko vráti

- v druhom prípade musíte rátať s tým, že prídete o časť uhradenej sumy