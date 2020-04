Zo Slovenska sa znova môžu vyvážať dezinfekcie a antibakteriálne mydlá: Dôvod poteší

Zo Slovenska sa môžu vyvážať niektoré dezinfekčné prostriedky, antibakteriálne mydlá či ochranné pomôcky.

Na žiadosť výrobcov a distribútorov výnimku zo zákazu vývozu týchto výrobkov vo štvrtok schválila vláda. Dôvodom sú najmä dostatočné zásoby na území Slovenska a záväzok firiem najskôr zásobovať domáci trh.

Svoje produkty AntiMicrol a Dezinfectol môže do objemu 200.000 litrov mesačne vyviezť Imuna Pharm Šarišské Michaľany, dezinfekčné prostriedky Burbegel a Destrol môžu vyvážať spoločnosti BGV z Hniezdneho a GAS Familia Stará Ľubovňa.

Výnimku z nariadení vlády dostala tiež spoločnosť Lyreco CE SE z Pezinka, ktorá osobné ochranné pomôcky, antibakteriálne mydlá či gély nevyrába, ale ich distribuuje. "Spoločnosť v súčasnosti prednostne zabezpečuje objednávky od subjektov zo Slovenskej republiky, ale úplný zákaz vývozu do zahraničia by mohol recipročne spôsobiť obmedzenie alebo ukončenie dovozu tovaru zo zahraničia, čím by bolo ohrozené aj zásobovanie subjektov na území Slovenskej republiky týmto tovarom," uviedlo ministerstvo hospodárstva v schválenom materiáli.

Zákaz vývozu určených životne dôležitých tovarov zo SR schválil kabinet Igora Matoviča (OĽaNO) 10. apríla. Vývoz týchto tovarov do iného členského štátu Európskej únie alebo do štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo do tretích krajín môže povoliť v mimoriadnych prípadoch iba vláda.