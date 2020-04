Otvorenie škôl vzbudzuje vášne: Učitelia sa boja, čo na to profesor Krčméry?

Otvoríme opäť školské zariadenia?! Spustenie niektorých stupňov vzdelávania nevylučuje minister školstva Branislav Gröhling ani odborník na infektológiu Vladimír Krčméry.

Aký ohlas našla táto myšlienka v krízovom štábe a čo si o otvorení škôl a škôlok myslia učitelia a rodičia?! Premiér Igor Matovič dlhodobo hovorí, že o uvoľňovaní reštrikčných opatrení bude rozhodovať konzílium medicínskych odborníkov. Medzi nich patrí aj expert na tropické choroby a infektológiu Vladimír Krčméry. Ten pred rokovaním krízového štábu jasne povedal, že deti treba dostať z domáceho prostredia.

„Myslím si, že je dobré dostať deti von z toho prostredia, kde sú odkázané len na internet a uzavretý systém z hľadiska psychohygieny. Samozrejme, aj matky, čo sa starajú, sú na OČR, je dôležité, aby sme ich vedeli po tom mesiaci vrátiť najmä tam, kde ich veľmi potrebujeme,“ poznamenal Krčméry na adresu matiek, ktoré pracujú v zdravotníctve. Jeho vyjadrenie však premiér komentoval tak, že momentálne musíme hasiť celkom iné problémy.

Gröhling uvažuje len o škôlkach

Kým v Dánsku a Nemecku začínajú za prísnych hygienických opatrení školy otvárať, na Slovensku je to zatiaľ beh na dlhú trať. Minister školstva Branislav Gröhling hovorí, že táto požiadavka prišla práve z rezortu školstva. Rozhodnúť o tom môže len Úrad verejného zdravotníctva. „Niektoré požiadavky úrad okamžite zamietol, ale o škôlkach ešte diskutujeme,“ povedal šéf rezortu. Gröhling informoval, že do konca tohto týždňa by mal mať ďalšiu tlačovú konferenciu, kde budú informovať o tom, ako to bude s učivom a koľko učiva sa presunie do ďalšieho roka.

Učitelia sa boja

Psychohygiena detí a ekonomický aspekt nástupu rodičov z OČR sú len jednou stranou mince. Na druhej strane barikády sú učitelia, ktorí mnohí sú v preddôchodkovom veku a nastúpiť do školy sa v tejto situácii obávajú. „Máme aj starších pedagógov, ktorí majú strach, ale napríklad aj kuchárku, ktorá má doma manžela s onkologickým ochorením a nechce nastúpiť do práce. Záleží na tom, ako to nastavia, aké hygienické normy bude treba dodržiavať,“ povedala pre Nový Čas riaditeľka ZŠ Sibírska v Bratislave Milena Partelová s tým, že si nevie predstaviť ani to, ako by dohliadali na výmenu rúšok žiakov počas dňa. Ešte horšie by to podľa nej bolo v materských školách, kde udržať deti celý deň zarúškované bude veľmi ťažké.

V podobnom duchu reagoval aj prezident Slovenskej komory učiteľov Vladimír Crmoman. „Máme stále málo testov, preto si myslím, že situáciu ešte nemáme pod kontrolou. Musíme chrániť učiteľov, musíme sa na to pozerať aj z ich perspektívy,“ uviedol.

Maturita na 2 metre

Hlavný hygienik Ján Mikas vydal nariadenie, na základe ktorého povolil maturity a prijímacie skúšky na stredné školy. Minister školstva Branislav Gröhling tvrdí, že situácia ich tlačí do toho, aby sa pristupovalo k opatreniam, o ktorých sa doteraz len uvažovalo. „Uvažujeme nad maturitou rôznymi formami, rôznymi podobami. Rátajme s maturitou. Rátajme s tým, že sa bude meniť obsah a forma maturity. Slovensko zažije maturitu, ako doteraz nezažilo,“ dodal minister s tým, že detaily zverejnia neskôr. Skúšky dospelosti sa budú vykonávať v najväčšej miestnosti školského zariadenia a za prísnych bezpečnostných opatrení. „Vzdialenosť medzi pracovnými miestami skúšajúcich pedagógov by mala byť minimálne dva metre. Je potrebné obmedziť osobný kontakt vrátane podávania rúk, študentom sa bude merať teplota a je potrebné dávať pozor aj na nepovolené dotyky tváre či rúšok,“ píše sa v stanovisku ministerstva zdravotníctva. V každej miestnosti, kde sa budú zdržiavať študenti či skúšajúci, musia byť dezinfekčné prostriedky a kľučky a povrchy pracovných plôch sa musia pravidelne čistiť.

Prvé prijímačky online

„V niektorých stredných školách by sa mohli prijímacie skúšky uskutočniť online formou,“uviedol minister školstva Branislav Gröhling. Momentálne sa v spolupráci s riaditeľmi a so zriaďovateľmi stredných škôl, ktorých je zhruba 690, pokúsi ministerstvo školstva zosumarizovať technické zabezpečenie. V praxi to bude znamenať, či školy reálne vedia dodržať všetky hygienické opatrenia.

Vysvetlil, že študenti sa nebudú stretávať v školách v takom objeme a bude sa pracovať s dlhším časovým rozpätím. Ako príklad uviedol online prijímacie pohovory, ktoré sa konali 16. apríla v jednej z bratislavských škôl. Podľa ministra by mohlo ísť o istú alternatívu tam, kde by to bolo možné, keďže v niektorých školách na to podmienky nie sú.

Začali sa zápisy prvákov

V základných školách na Slovensku sa začali zápisy prváčikov. Tentoraz ich pani učiteľky nebudú skúšať osobne, ale prihlášky sa budú zasielať zväčša online. Ako treba postupovať:

1. Zapísať svoje dieťa do ZŠ môžete prostredníctvom formulára, ktorý by sa mal nachádzať na webstránke školy. Ak ho škola nemá, môžete si ho stiahnuť TU https://bit.ly/2VhiEWY. Škole ho zašlete mailom alebo poštou.

2. Formulár si tiež môžete vyzdvihnúť v škole osobne pri dodržaní všetkých hygienických opatrení. Alebo môžete zapísať žiaka cez elektronickú schránku školy.

3. Ak má vaše dieťa špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, vyjadrenie poradenského zariadenia nedoložíte teraz, ale do 4 týždňov od otvorenia škôl.

4. Ak chcete dieťaťu odložiť povinnú školskú dochádzku, potrebné dokumenty - odporučenie všeobecného lekára, odporučenie poradenského zariadenia, nemusíte dokladovať pri zápise. Doručíte ich do 4 týždňov od otvorenia škôl.

5. Ak dieťa ešte nemá 6 rokov a chcete ho zapísať do základnej školy, súčasti žiadosti - súhlas poradenského zariadenia a všeobecného lekára, nemusíte dávať ihneď. Dodáte ich škole do 4 týždňov od otvorenia škôl.

6. Overenie údajov od zákonných zástupcov sa uskutoční do 2 týždňov od otvorenia škôl.

7. Riaditeľ rozhodne o prijatí žiaka buď do 30. júna 2020, ak má od vás všetky požadované dokumenty, alebo do 6 týždňov od otvorenia škôl.

Poslali by ste vaše deti do školy?

Ivana (38) so synčekom Andreasom (7), Hôrka nad Váhom - Áno

Som za to, aby deti išli do školy, ak to bude povolené. Som presvedčená o tom, že všetkým deťom to prospeje. Potrebujú školu, kamarátov i pani učiteľky. Aj keď sa veľmi doma snažíme učiť, nikdy to nebude také ako v škole. Nemyslím si, že by sme sa mali obávať, ak budú rodičia i žiaci zodpovední a dbať na hygienu, myslím, že by to nemalo mať žiadne následky.

Beáta (37) s deťmi Vladkom(6) a Beátkou (5), Bratislava - Nie

V prípade rozhodnutia otvoriť predškolské zariadenia by som svoje deti do škôlky nedala. Z jednoduchého dôvodu, vyše mesiaca sa snažíme izolovať od ľudí. Nepustila by som deti do škôlky v čase, keď je pandémia koronavírusu na Slovensku ešte len na vzostupe. A už vôbec nie v Bratislave v Ružinove, ktoré sa považuje za centrum nákazy. Všetky doterajšie opatrenia by stratili zmysel.

Maroš (38), dieťa v 4.ročníku ZŠ, Košice - Áno

Uvítal by som to, ale záleží to od toho, aká by bola situácia a aké budú čísla nakazených. Riskovať šírenie vírusu, to nie je sranda. Deti by ale určite ocenili, keby už mohli ísť do školy, treba sa im socializovať a chýbajú im spolužiaci, kontakt so školou.

Jana (38), 3 deti, Javorová - Nie

Mám dvojičky a tiež prváčika. Určite však nie som za to, aby deti išli v momentálnej situácii do školy. Je proste nereálne, aby v laviciach boli s rúškami a dva metre od seba. Myslím, že pre deti by to bol skôr stres ako radosť.