Viaceré štáty hlásia hrozivé údaje: Polovica obetí sú seniori z domovov, veľká kritika pokynov v Británii

Šokujúce dáta! Polovicu všetkých úmrtí na COVID-19 vo viacerých krajinách tvoria obyvatelia domovov seniorov.

Najnovšie túto smutnú štatistiku potvrdilo Belgicko. Rovnaké je to však aj v Španielsku, Taliansku, vo Francúzsku či v Írsku. Krutú pravdu si začali uvedomovať aj Briti. Belgicko má 35 000 potvrdených prípadov 4 900 obetí. Podľa najnovších údajov až 46 percent úmrtí zaznamenali v domovoch seniorov. Krajina zaviedla obmedzenia v polovici marca a teraz predĺžila uzavretie škôl, reštaurácií a barov minimálne do 3. mája. Veľké verejné podujatia ostanú zakázané najmenej do konca augusta.

V prepočte na počet obyvateľov patrí Belgicko k najviac postihnutým krajinám. Belgicko zahŕňa do štatistík aj ľudí, ktorí zomreli mimo nemocníc a mali príznaky, hoci ich oficiálne netestovali. To by vysvetľovalo vysoké čísla, ktoré krajinu radia do prvej päťky najhoršie postihnutých v Európe. Nemecko a Holandsko to nerobia, a preto je možné, že ich údaje plne neodrážajú skutočnú situáciu.

Viaceré ďalšie krajiny sú však na tom rovnako ako Belgicko. Údaje, ktoré zozbierali akademici z Londýnskej ekonomickej školy ukazujú, že vo Francúzsku, v Taliansku, Írsku a v Španielsku tvoria obyvatelia domovov seniorov 42 až 57 percent obetí. Šok prišiel tento týždeň z Británie. Ešte pred dvomi týždňami tam evidovali oficiálne len 20 obetí medzi klientmi týchto domovov.

Teraz však viaceré z nich hlásia aj desiatky úmrtí, ktoré nefigurujú v oficiálnej štatistike. Tá je v Británii 99 000 chorých a 13 000 mŕtvych. Aj v USA sa najmä na začiatku pandémie vyskytovalo vysoké percento úmrtí medzi obyvateľmi domovov dôchodcov. Na to, aký problém koronavírus predstavuje v takýchto zariadeniach, dramaticky upozornil aj prípad domova sociálnych služieb v Pezinku.

Starých nezachraňujú

Veľkú kritiku v Británii vyvolali oficiálne pokyny, podľa ktorých by seniorov nemali prevážať z domova do nemocnice, pokiaľ by z toho nemali mať zjavný prospech. Ministerstvo zdravotníctva priamo vyzvalo riaditeľov domovov, aby „zvážili, či je hospitalizácia patričná, ak klient vážne ochorie po nakazení koronavírusom“. Niektorí odborníci totiž poskytovanie starostlivosti seniorom vo vážnom stave považujú za predlžovanie ich utrpenia.