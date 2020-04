Absurdné rozpory: Opatrenia v korona kríze, ktorým nerozumieme

Slnko na oblohe, svet v zimnom spánku. Milióny obyvateľov sa v dnešnej situácii ako uväznené!

Až na výnimky, drvivá väčšina ľudí akceptuje obmedzenia kontaktu. Ale stále viac ľudí je pobúrených šialenstvom a nelogickosťou niektorých nariadení. Trhy otvorené, kostoly zatvorené? Zopár absurdných rozporov, pri ktorých si mnohí oprávnene hovoria: NEMÔŽE PREDSA BYŤ, ŽE …

1. Obchody s bicyklami sú otvorené, ale s topánkami zatvorené

Väčšina krajín, vrátane Slovenska, má dovolené držať otvorené predajne bicyklov aj s náhradnými dielmi na ne a rovnako servisy bicyklov. Následok: Obchody sú úplne plné, samozrejme, pri dodržaní hygienických predpisov. Ale každý obchod s obuvou musí zostať zatvorený. PREČO? Nie je vôbec výnimočné počuť, že je to nespravodlivosť pre niektorých podnikateľov.

2. Zákazníci sa tlačia v obchodoch, ale na pohreby môže ísť len minimum ľudí

Jednotlivé pohrebné služby síce neuvádzajú presný počet ľudí, ktorí sa môžu zúčastniť na pohrebe, ale uvádzajú, že možná je len blízka rodina, príbuzní v prvom rade. Vnúčatá či strýkovia sa nemôžu stretnúť a navzájom podporiť pri pohreboch. Je hrozné, ak sa dôstojne nevieme rozlúčiť s blízkou osobou. Obzvlášť, keď si predstavíme kvantá ľudí pri akcii v potravinách. Pôsobí to zarážajúco.

3. Každý supermarket odrazu predáva kvety, ale všetky kvetinárstva musia zostať zatvorené

V supermarketoch a záhradkárstvach nájdete rastliny všetkého druhu, tak prečo nemôže byť otvorené moje kvetinárstvo s obrovskou, nezastrešenou predajnou plochou?

4. Môžem ísť do záhradkárstva a do kostola nie

Keď kňaz v polovici marca celebroval omšu v Trenčianskej Teplej, situáciu išli riešiť policajti. V kostole našli 20 ľudí a porušenie postúpili vyšším orgánom. Vo svojom kostole by určite nielen on, ale každý kňaz vedel zabezpečiť bezpečný odstup 2 metre. Ozýva sa stále viac hlasov, ktoré hovoria, že úplný zákaz bohoslužieb je neprimeraný, ba až neústavný. Ale zato si môžete ísť nakúpiť muškáty.

5. Taxíky zakázali, ale MHD funguje

Ak sedíte v aute s jediným ďalším človekom, ktorý bude mať aj rúško, je to naozaj nebezpečnejšie, ako keď sedíte s viacerými v autobuse? Aj v nich sa odporúča nechať otvorené okná, prečo by to nešlo aj v aute?