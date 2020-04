Čína opäť udivuje: Takto má vyzerať najväčší štadión sveta

Osemnásobný čínsky futbalový majster Kuang-čou Evergrande pripravuje výstavbu najväčšieho štadióna na svete. Stánok bude mať kapacitu 100 000 divákov a bude stáť vyše 5 miliárd eur!

Štadión, ktorý bude o niečo väčší ako barcelonský Camp Nou, by mali dokončiť v roku 2022. Dizajnom by mal pripomínať lotos, keďže juhočínska metropola má prezývku Mesto kvetov. Primát medzi štadiónmi by si mal stánok v Kuang-čou udržať iba krátky čas. FC Barcelona pripravuje rekonštrukciu, po ktorej by sa na Camp Nou malo vtesnať 105 000 divákov.

Čína mala v roku 2021 hostiť rozšírenú verziu majstrovstiev sveta klubov, no pre posun majstrovstiev Európy i Copy America nie je dátum konania tohto podujatia istý. Mesto Šanghaj zároveň uvažuje nad podaním kandidatúry o organizovanie olympijských hier. Správu priniesla AFP.