Tóthov súper to nevzdáva: García chce v 51 rokoch do Tokia!

Ukončiť parádnu kariéru plánovali obaja na olympiáde v Tokiu. Koronavírusová pliaga však ambície slovenského chodeckého šampióna Mateja Tótha (37) i španielskeho borca Jesúsa Ángela Garcíu (50) pochovala.

Olympijské hry v Tokiu preložili o rok, a tak si obaja borci v zrelom atletickom veku vzali čas na rozmyslenie, či kariéru ukončia, alebo zatnú zuby a ešte rok zamakajú.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Prvý si to rozmyslel nezničiteľný Španiel Jesús Ángel García, ktorý sa ani ako päťdesiatnik nevzdal sna o ukončení kariéry na olympijských hrách v Tokiu. „Rád by som tam súťažil aj v 51 rokoch,“ povedal García španielskemu denníku El Mundo Deportivo. Vlani na jeseň tesne pred 50. narodeninami obsadil na svojich trinástych MS v Dauhe ôsme miesto.

„Budem ďalej bojovať, aby som ukončil kariéru v Tokiu. Nechcem, aby mi to koronavírus vzal,“ dodal. Matej Tóth si rozhodnutie ešte prehráva v hlave deň čo deň. Definitívu ešte nevyriekol a v najčerstvejšom rozhovore pre web Svetovej atletiky (WA) povedal: „Uvidíme, ako sa situácia vyvinie, no verím, že motivácia a chuť do ozajstného tréningu sa mi už čoskoro vrátia.“

Olympijský šampión z Ria 2016 a majster sveta z Pekingu 2015 dodal, že tréningový proces nie je ideálny. „Obmedzenia majú na môj tréning veľký vplyv. Musíme sa čo najviac zdržiavať doma, preto trénujem len v obmedzenom udržiavacom režime. Našťastie mám doma aj bežecký pás,“ doplnil nitriansky rodák, ktorého možno príklad oveľa staršieho Španiela nakopne tým správnym smerom.