O dva týždne bude voľným hráčom: Skončí vyhodený Káčer v Plzni?

Miroslavovi Káčerovi (24), bývalému kapitánovi MŠK Žilina, plynie tento mesiac výpovedná doba. Podobne ako jeho dnes už bývalým 16 spoluhráčom, ktorých klub spod Dubňa nedávno prepustil.

Zdá sa, že šikovný stredopoliar neostane dlho bez práce. Podľa českých médií má o neho záujem Viktoria Plzeň so slovenským trénerom Adriánom Guľom. Ten viedol Káčera nielen v Žiline, ale aj v reprezentačnej dvadsaťjednotke. V meste piva by mohol s ním skončiť aj český stopér Filip Kaša.

„S oboma hráčmi sme dohodnutí,“ potvrdil pre isport.cz zdroj blízky plzenskému klubu. Keďže Káčer bude voľným hráčom, môže prestúpiť zadarmo. To je pre každý klub veľká výzva, pretože hodnota Slováka je podľa transfermarketu 525 000 eur. Plzeň je najväčším favoritom na získanie Káčera. Jeho agent Karol Kisel to pre sport.sk nepotvrdil, ani nevyvrátil.

„Je to jedna z možností. Konkrétny klub nebudem komentovať. Záujem o Mira je z rôznych krajín, ktoré nechcem špecifikovať.“ V Česku sa otvára prestupové okno 21. júna. V prípade odchodu do Plzne by Káčer stihol aj záver tejto sezóny.