Hokejový útočník Martin Bakoš: Čaká na syna, zmluvu už má!

Cez víkend oslávil okrúhle 30. narodeniny, ale najkrajší darček dostane až v júli! Hokejový útočník Martin Bakoš sa totiž stane dvojnásobným otcom.

Jeho manželka Paula je v druhom stave a denníku Nový Čas prezradil, že po trojročnej dcérke Ester budú mať chlapčeka. Okrem šťastnej novinky v súkromí ho čaká zmena aj na hokejovej scéne. Dres Vladivostoku totiž vymenil za konkurenčný klub Spartak Moskva!

Skúsený útočník Martin Bakoš má za sebou najproduktívnejšiu seniorskú sezónu, keď v drese Vladivostoku v KHL nazbieral v 61 dueloch 42 bodov za 19 gólov a 23 asistencií.

„So sezónou som spokojný, dostával som v Admirale veľa priestoru, hral som presilovky, takže to bolo z hokejovej stránky dobré. Škoda len, že nám postup do play-off unikol o vlások, ale súťaž sa pre koronavírus aj tak predčasne ukončila,“ vyjadril sa Bakoš, ktorý po ročnom pôsobení Vladivostok opúšťa. „Tím v novom ročníku pre finančné problémy štartovať nebude, čo je škoda, pretože klub mal dobré zázemie. Dúfam, že v budúcnosti sa do súťaže opäť vráti.“

V zákulisí sa šuškalo, že Bakoš sa stane spoluhráčom Júliusa Hudáčka v Spartaku Moskva, čo sa včera stalo aj skutočnosťou. „Áno, je pravda, že som bol v kontakte so Spartakom a aj sme sa dohodli na dvojročnej zmluve. Som rád, že po dlhých rokoch si opäť zahral s Julom v jednom tíme. Obaja sme zo Spišskej Novej Vsi, kde sme spolu vyrastali.“

Bakoš má novinku aj v súkromí, jeho manželka Paula je v druhom stave. „Áno, rodinka sa nám opäť rozrastie. Čakáme chlapčeka, termín pôrodu je v júli. Už sa všetci tešíme, aj trojročná dcérka Ester to už začína vnímať, že bude mať bračeka,“ dodal s úsmevom Bakoš.