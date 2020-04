Ďalšia obeť korony: Zomrel legendárny športový fotograf († 48)!

New York stratil oči! Aj tento titulok sa objavil v popredných zámorských médiách, ktoré informovali o smrti legedárneho športovéo fotografa Anthonyho Causiho († 48).

Médiá zverejnili aj poslenú smutnú fotku z jeho instagramového profilu, na ktorej leží v nemocnici a dýchať mu pomáhajú prístroje.

Anthony prehral trojtýždňovú bitku s koronavírusom. Viac ako 25 rokov pracoval pre New York Post, kde zverejňoval fotografie zo všetkých veľkých športových akcií v meste, ktoré je v USA najviac postihnuté pandémiou.

Do nemocnice ho prijali 22. marca a on hneď zverejnil spomínanú fotografiu s respirátorom. Svoju poslednú... „Nikdy som si nemyslel, že by sa mi niečo také mohlo stať. Myslel som, že som nezničiteľný,“ napísal k nej Anthony, ktorý zanechal manželku a dve malé deti.

Causi bol kronikárom NY Yankees, NY Mets, NY Giants, NY Jets, NY Knicks, NY Rangers, teda všetkých hlavných newyorských športových klubov, ako aj iných súťaží, ako je UFC. „Anthony bol náš kolega, náš priateľ a vynikajúci novinár,“ povedal Steven Lynch, šéfredaktor New York Post a dodal: „Bol jednoducho jedným z najlepších športových fotožurnalistov v New Yorku a zachytil všetky najdôležitejšie udalosti za posledných 25 rokov.“ NY Post sa rozlúčil s Anthonym s dojemnou zadnou stranou.