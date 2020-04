Karanténa zmohla aj Sagana: Tourminátor prešiel drastickou zmenou!

Slovenský cyklista Peter Sagan (30) opäť všetkých prekvapil drastickou zmenou imidžu.

Karanténa súvisiaca s pandémiou koronavírusu zrejme zmohla aj Tourminátora. Ten sa ešte prednedávnom prezentoval na sociálnych sieťach moderným účesom, dnes je však všetko inak. Peter si v ťažkých časoch s vlasmi starosť nerobí. Zobral strojček a išiel dohola!

Momentálne má predsa úplne iné starosti. Napríklad musí rozmýšľať o tom, či bude po zmenách termínov štartovať na Tour de France alebo Giro d'Italia. Jeden zo športových riaditeľov Saganovho tímu Bora-Hansgrohe Ján Valach prezradil, že v tíme sa o tom ešte nestihli porozprávať, potrebujú viac pokoja a času.

"Zatiaľ sme sa o tom nerozprávali, je to čerstvá informácia chce to čas a pokoj. Uvidíme. Pre nás je dôležité, že sa pôjde Tour aj Giro. Každý štát má problém, všetko závisí od toho, čo si môže dovoliť. Treba to všetko rešpektovať," vyjadril sa Valach.