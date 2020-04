Otázka, ktorá zaujíma všetkých cestovateľov: Šéf Ryanairu odhalil, čo čaká aerolinky po koronavíruse!

Mnoho leteckých spoločností v čase pandémie koronavírusu uzemnilo svoje stroje a s napätím sledujú, kedy sa obmedzenia uvoľnia a lietadlá sa budú opäť môcť naplniť pasažiermi.

Výkonný šéf Ryanairu naznačil, že podľa neho potom pôjdu spoločnosti s cenami leteniek dole v snahe zabojovať o zákazníka. Verí, že európske lety by sa mohli opäť rozbehnúť v júli a auguste spolu s last minute dovolenkami. ,,Mnoho ľudí v severnej Európe je zavretých v bytoch. Budú chcieť ísť na dovolenky, kým sa vrátia deti do škôl, ak to bude dostatočne bezpečné,“ povedal Michael O’Leary pre agentúru Reuters.

Tvrdí, že obnovenie letov spustí cenovú vojnu medzi aerolinkami. ,,V minúte, keď začneme opäť lietať, začneme s výpredajom leteniek a to isté spravia ostatné letecké spoločnosti,“ tvrdí, ,,Či bude letenka stáť 9,99 eur, 4,99, 1,99 alebo 99 centov, to nám je takmer jedno – v kritických časoch nemyslíme na zisk, ale aby sme naše lietadlá a posádky dostali opäť do vzduchu.“

O´Leary povedal, že nízkym cenám budú nahrávať aj nižšie ceny pohonných látok a zníženie poplatkov na letiskách v snahe obnoviť cestovanie. Myslí si tiež, že v roku 2021 zažije letecká preprava boom, lebo ľudia si budú chcieť zrušené dovolenky vynahradiť.