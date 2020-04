Súťažiaci z reality šou Big Brother precitli do tvrdej reality: Svet sa zmenil, kým sme boli preč

Súťažiaci televízneho programu Big Brother po celom svete vychádzajú po dlhej dobe z izolácie, ktorú trávili v rámci svojej reality šou.

A zisťujú, že kým boli preč, koronavírus a pandémia choroby covid-19 zmenili svet, napísal spravodajský server The Guardian. Švédsky súťažiaci Daniel Glasman opustil dom "veľkého brata" vo svojej krajine minulý týždeň po tom, čo v ňom strávil 50 dní. Keď do neho prišiel, bola choroba covid-19 ešte stále vnímaná ako čínsky problém, aj keď znepokojujúci počet nakazených už sa objavil aj v Taliansku. O sedem týždňov neskôr odišiel z televíznej izolácie, aby zistil, že sa svet zmenil.



"Stále sa to všetko ešte snažím vstrebať," hovorí. "Je to ťažké, pretože som sa snažil vyrovnať s tým, že som bol v izolácii v dome pre Big Brother - a teraz sa musím vysporiadať s tým, že sa svet zmenil, zatiaľ čo som bol preč. Evidentne nemôžem na 50 dní dať zbohom svetu a čakať, že zostane nezmenený," podotkol. To, čo v súťaži prežíval, vraj bolo veľmi hlboké, ale rovnako hlboké prežitky mal medzitým aj celý svet, myslí si Glasman.



Tento 38-ročný komunikačný konzultant, ktorý zároveň pracuje v nočnom klube, povedal, že obmedzené množstvo informácií, ktoré on a ostatní súťažiaci mali, viedlo k tomu, že vážnosť situácie podcenil. "Keď sme šli do domu, nemali sme tušenie o rozsahu šírenia koronavírusu a vo Švédsku neboli žiadne potvrdené prípady. Žartoval sme o celej tej situácii okolo koronavírusu, ale všetko to bolo v ľahkom duchu - predstavovali sme si, čo by bolo, keby sa všetko okolo zmenilo na zombie film, až vyjdeme von," spomína.



Ako sa zvyšovala vážnosť pandémie, silnel tiež počet správ o nič netušiacich súťažiacich. Objavovalo sa porovnanie so seriálom Dead Set, kde invázia zombie postihne všetkých, s výnimkou súťažiacich v dome reality šou Big Brother. V dôsledku toho sa švédski producenti rozhodli nasledovať príklad svojich nemeckých kolegov a poskytnúť ľuďom v dome o epidémii len obmedzené informácie. Podľa Glasmana ale účinkujúci rovnako nedokázali plne pochopiť, čo sa "vonku" vlastne deje.

"Bol som tam celkom 50 dní s minimom informácií z okolitého sveta. Je pre mňa ťažké od seba oddeliť jednotlivé dni alebo týždne z doby, kedy som bol vo vnútri. Každopádne pred niekoľkými týždňami nám začali dávať informácie.povedal. Priamy prenos relácie bol krátko prerušený, aby sa mohli súťažiaci producentov opýtať, čo sa deje vo svete mimo natáčacie priestory. "Dozvedali sme sa fakty - že sa zatvára veľa reštaurácií, že sa ľudia nemôžu zhromažďovať, že prestali športové zápasy, že je obmedzená letecká doprava. V čase, keď sme boli v dome, sme boli asi najzdravší ľudí na planéte," dodal Glasman.Formát reality šou Big Brother, ktorý pôvodne vznikol v Holandsku, je stále populárny po celom svete - vrátane mnohých krajín, ktoré sú teraz značne postihnuté koronavírusom.Šokovaní súťažiaci sa od produkcie dozvedeli, že relácia končí a oni sa majú vrátiť domov. "Súčasťou hry Big Brother je to, že ste odstrihnutí od skutočného sveta - a je to desivé, pretože neviete, čo sa tam deje," povedal kanadský súťažiaci Hira Deol. Brazílsky Big Brother medzitým pokračuje, aj keď niektorí fanúšikovia vedú online kampaň,