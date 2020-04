Známe Slovenky vyskúšali #pillowchallenge: 5 žien, každý výsledok iný! Aha, ako si poradila budúca mamička Cibulková

Výzva pre milovníkov módy trošku inak! Kvôli hrozbe koronavírusu postupne zostáva doma celý svet. Výnimku netvoria ani herci, športovci, modelky či influenceri, ktorí vypĺňajú svoj voľný čas príspevkami na sociálnych sieťach.

Fotogaléria 12 fotiek v galérii

Čo začalo ako malá výzva práve na spomínaných sociálnych sieťach, zakrátko prerástlo do novej zábavky nielen influencerov, ale aj hollywoodskych hviezd. Ako uvádza portál Cosmopolitan, ľudia na sociálnych sieťach začali plniť výzvu #pillowchallenge (s dlhším názvom aj #quarantinepillowchallenge), ktorej podstatou je nájsť kreatívny spôsob ako využiť svoj čas. V tomto prípade ide o výzvu obliecť sa do svojho vankúša. Zahŕňa presne to, čo čítate: nosenie vánkúša a ničoho iného!

Výzva žne úspechy najmä u zahraničných influenceriek a postupne preniká aj ku nám. Svojsky a originálne sa s ňou popasovali napríklad missky Bronislava Gregušová či Patrícia Junasová. Moderátorka Mária Zelinová stavila skôr na eleganciu a návrhárka Vanda Janda posunula výzvu ešte o level vyššie! Pomocou foťáka a Photoshopu premenila obyčajný biely paplón na šaty hodné udalosti ako Met Gala. Výzvu splnila aj budúca mamička Dominika Cibulková, ktorá však namiesto seba nastajlovala jedného zo svojich psíkov.