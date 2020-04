Marek Makara moderuje politickú reláciu, no predtým urobil odvážny krok: Cesta na druhý koniec sveta

Marek Makara (46) moderuje jednu z najsledovanejších politických relácií O 5 minút 12. Ešte predtým, ako zasadol do kresla v štúdiu RTVS, moderoval v rôznych rádiách a dokonca umýval riad v ďalekom Sydney.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Až tam si uvedomil, čo ho najviac napĺňa, a vrátil sa domov rovno k mikrofónu. S manželkou Františkou (36) má dve deti, Maximiliána (2) a Kristínku, ktorá prišla na svet pred necelým mesiacom.

Široká verejnosť vás pozná ako moderátora relácie O 5 minút 12. Aké boli však vaše začiatky?

Začínal som v 90. rokoch ako moderátor v rôznych rádiách - Forte, Koliba, Twist, Viva... No keď v roku 2013 Viva skončila, tak som si povedal, že sa na rok pôjdem pozrieť do Austrálie. Bol som čerstvý štyridsiatnik, nemal som žiadnu rodinu ani zázemie, ktoré by ma držali na Slovensku. Odišiel som teda do Sydney.

Prečo až na druhý koniec sveta?

Chcel som skúsiť, aký je život niekde ďaleko, odkiaľ je väčší problém vrátiť sa po dvoch týždňoch domov než z Európy. A naozaj, v Austrálii boli momenty, keď som hádzal všetkým naokolo a hovoril si, že idem domov, ale v podstate som si vždy uvedomil, že musím vydržať. Bol to čas, keď som spoznal svoje limity. Uvedomil som si, že dovtedy som bol slobodným mládencom, ktorý sa s ničím neponáhľal, a tam som zistil, čo je v živote dôležité. Bolo to náročné obdobie, ale malo to zmysel. Asi som si musel siahnuť až na dno svojich síl. Z perfektnej práce, ktorú som mal na Slovensku, a dobrej ekonomickej situácie som sa zrazu ocitol v reštaurácii, kde som umýval riad, alebo roznášal jedlo. Poviem vám, že tam sa teda maká inak, nikdy predtým som nerobil tak ťažko. Zaspával som s bolesťami rúk, spal som päť hodín, potom som išiel na angličtinu a znovu do práce, odkiaľ som sa vracal nadránom. Rozhodoval som sa, či tam zostanem natrvalo, alebo sa vrátim domov. Vrátil som sa, lebo som zistil, že moderovanie ma veľmi baví a napĺňa.

Po ročnej skúsenosti v zahraničí ste znova prišli na Slovensko. Kde ste začali pracovať?

Dostal som ponuku ísť do Rádia Aktual, čo bolo vlastne spravodajské rádio, po­dľa mňa najlepšie, v akom som kedy robil. Škoda, že skončilo, pretože nemalo dosť finančných prostriedkov na fungovanie. Bolo informačné s rozhovormi na rôzne témy a naozaj sa z vysielania ľudia veľmi veľa dozvedeli. Keď rádio skončilo, skúsil som pohovor v RTVS, kde ma prijali. Prvý rok som bol redaktorom a moderoval som Správy a komentáre a po roku som dostal ponuku moderovať O 5 minút 12.