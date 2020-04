Ohavné zneužitie krízovej situácie: Britská polícia našla kokaín ukrytý v zásielke rúšok

Pašeráci ukryli kokaín v hodnote cez jeden milión libier (1 144 000 eur) do zásielky ochranných rúšok, ktorá smerovala do Británie. Oznámila to britská hraničná polícia.

Policajti našli 14 kilogramov drogy v dodávke registrovanej v Poľsku. Vodič sa chcel s vozidlom do britského kráľovstva dostať tunelom pod kanálom La Manche, informovala britská BBC. Vozidlo riadil 34-ročný poľský občan, ktorý bol zadržaný. Podľa Iana Hansona z pohraničnej polície je "obzvlášť opovrhnutiahodné", že sa pašeráci drog snažili zneužiť súčasnú situáciu pandémie koronavírusu. Rúška sú teraz preverované, vodiča držia vo väzbe a bude podrobený výsluchu. V sídle veľvyslanca našli laboratórium na výrobu drog: Mohlo vyrobiť tonu kokaínu mesačne "Zhabanie drog je ďalším dôkazom toho, ako sa zločinecké siete pokúšajú zneužiť pandémiu koronavírusu pre svoje vlastné ciele. Takže zásielku drog sa pokúsili zamaskovať ochrannými pomôckami," uviedol Darren Herbert z britského Národného kriminálneho úradu (NCA). Policajti, ktorí dodávku prehľadávali, našli celkom 15 vrecúšok s drogou.