Cuomo zavádza v New Yorku povinné rúška: Ako môžete bez nich chodiť do blízkosti iných ľudí?

Počet hospitalizovaných Američanov s diagnózou covid-19 v štáte New York druhý deň za sebou poklesol. Vyhlásil to v stredu guvernér Andrew Cuomo. Štát, ktorý je epidémiou koronavírusu v USA najviac postihnutý, natoľko stabilizoval svoj zdravotnícky systém, že môže odovzdať ventilátory inam, konštatoval.

Oznámil, že obyvatelia štátu budú povinní nosiť na verejnosti rúška. "Zastaviť šírenie (vírusu) je najdôležitejšie. Ako môžete chodiť bez rúška do blízkosti iných ľudí?" vyhlásil Cuomo na tlačovej konferencii. Povedal, že od stredy budú občania štátu New York povinní nosiť rúška, kedykoľvek vyjdú von a dostanú sa do kontaktu s inými ľuďmi. Nedodržiavanie tohto príkazu nebude spočiatku polícia pokutovať.

Štát New York v stredu registroval 752 nových úmrtí, celkovo nákaze podľahlo vyše 11 000 ľudí. Tento počet nezahŕňa približne 3 800 mŕtvych, ktorých sa v stredu rozhodlo zaradiť do štatistiky obetí mesto New York. Ide o netestované osoby, ktoré ale preukazovali symptómy nákazy. Cuomo na tlačovej konferencii tiež načrtol možnosti oživenia ekonomiky, ťažko postihnutej epidémiou. Otvárané budú najskôr podniky najdôležitejšie pre prevádzku štátu a tie, kde bude riziko infekcie najmenšie.