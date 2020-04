Smelé plány aj napriek zúriacemu vírusu: Šéf UFC chystá galavečer s prestížnymi súbojmi

Najprestížnejšia organizácia miešaných bojových umení UFC chce najbližšie podujatie usporiadať už 9. mája.

Jej prezident Dana White je presvedčený, že sa mu ho podarí zorganizovať napriek pandémii nového koronavírusu, pre ktorú musel zrušiť štyri akcie vrátane galavečera UFC 249 pôvodne naplánovaného na 18. apríla.

White ešte do minulého týždňa bojoval za tento termín a aj našiel náhradné dejisko v indiánskej rezervácii v Kalifornii. Pre ďalšie podujatia chcel zabezpečiť súkromný ostrov, musel však ustúpiť po nátlaku od mediálnych spoločností Disney a ESPN, ako aj kalifornského guvernéra Gavina Newsoma. Tentoraz mieri do domovského zariadenia UFC APEX v Las Vegas, kde chce hostiť viacero galavečerov. "Dobudovali sme ho hneď vedľa nášho sídla včas. Budeme odtiaľ naživo vysielať zápasy v dohľadnej budúcnosti, počnúc májom," povedal White pre portál variety.com.

V Nevade platí zákaz vychádzania do 30. apríla., čo by umožnilo organizáciu podujatí bez prítomnosti divákov. Prezident USA Donald Trump povzbudil promotérov ako White či Vince McMahon, ktorý vedie wrestlingovú organizáciu WWE,Florida uznala WWE za potrebnú obchodnú činnosť a o niečo podobné sa pokúsi aj UFC v Nevade. Prekážkou môže byť Nevadská štátna športová komisia (NSAC), ktorá zakázala všetky bojové športy až do odvolania. Svoje stanovisko nezmenila od 5. apríla.

UFC chce ambiciózny plán návratu ozdobiť až troma titulovými súbojmi. V hlavnom zápase majú Američania Tony Ferguson a Justin Gaethje súperiť o titul dočasného šampióna ľahkej váhy, tento duel sa mal pôvodne uskutočniť 18. apríla. Gaethje je náhradník za riadneho šampióna Chabiba Nurmagomedova, ktorý je počas pandémie uzavretý doma v Dagestane. Rus na sociálnej sieti Instagram naznačil, že v osemuholníkovej klietke by sa mohol predstaviť v septembri.

Deviateho mája sa pôvodne mal konať galavečer UFC 250 v hale Ginasio do Ibirapuera, no aréna v Sao Paule sa cez krízu premenila na nemocnicu a zápasy v nej nebudú minimálne do septembra. Z Brazílie do Las Vegas sa majú presunúť dve titulové súboje. Na šampióna bantamovej divízie Henryho Cejuda z USA čaká krajan Dominick Cruz a Brazílčanka Amanda Nunesová má obhajovať titul v perovej hmotnostnej kategórii proti Kanaďanke Felicii Spencerovej. V nabitom programe má v ťažkej váhe nastúpiť kamerunsko-francúzsky reprezentant Francis Ngannou proti Jairovi Rozenstruikovi zo Surinamu.

V USA sa však situácia s koronavírusom vyvíja dramaticky, len za 14. apríla v krajine zaznamenali rekordný počet vyše 2400 úmrtí na ochorenie COVID-19. Celkovo evidujú viac než 618.000 prípadov, vyše 27.000 ľudí podľahlo chorobe.