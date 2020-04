Zvyšovať sa bude nezamestnanosť, ale platy veľmi nie: Takto ničí koronavírus slovenskú ekonomiku

Koronavírus neohrozuje iba naše zdravie a životy, ale sa negatívne podpisuje pod ekonomiku.

Podľa najnovšej prognózy štátnych analytikov sa v tomto roku dočkáme poklesu o 7,2 %. Zvyšovať sa bude nezamestnanosť, ale platy veľmi nie. Pozitívne je, že ceny by mali rásť miernejšie a zlá situácia by nemala trvať dlho. Dôležité však je, aby sme sa z krízy čo najskôr dostali nielen my, ale aj ostatné krajiny, na ktoré je naše hospodárstvo naviazané.

Hrubý domáci produkt: -7,2%

slovenská ekonomika v roku 2020 skončí v recesii, HDP sa prepadne o 7,2 %

v 2. štvrťroku výkon hospodárstva výrazne klesne, a to naprieč všetkými sektormi, potom, v druhej polovici roka, sa môže postupne oživovať

HDP stiahne nadol aj obmedzená domáca spotreba, ktorú ovplyvňujú aj opatrenia proti šíreniu nákazy, obavy z nej, neistota

investície sa prepadnú asi tak ako počas globálnej finančnej krízy v roku 2009, aj export utrpí výrazné straty

v roku 2021 oživenie bude pokračovať, na konci roka by výkon ekonomiky mohol dosiahnuť predkrízovú úroveň, HDP stúpne o 6,8 %

Zamestnanosť: -3,8 %

- tento rok ubudne 88-tisíc pracovných miest, najviac v sektore služieb (najmä cestovný ruch a stravovacie služby), v priemysle a v stavebníctve

- v 2. polroku 2020 môže nastať oživenie trhu práce, no v nasledujúcich rokoch sa zamestnanosť nezvýši na predkrízovú úroveň

Miera zamestnanosti:

2019 - +1%

2020 - -3,8%

2021 - +1,6%

2022 - +1%

2023 - +0,3%

Nezamestnanosť: +3 %

- miera nezamestnanosti na konci roka 2020 dosiahne 8,8 % - oproti predchádzajúcemu roku to je o 3 % viac

- vládne opatrenia podporujúce skrátenú prácu (tzv. kurzarbeit) budú nárast nezamestnanosti tlmiť

- v nasledujúcich rokoch bude klesať, ale stále bude vyššia ako pred krízou

Miera nezamestnanosti:

2019 - 5,8%

2020 - 8,8%

2021 - 7,7%

2022 - 6,8%

2023 - 6,4%

Inflácia: +1,7%

rast cien v roku 2020 sa spomalí na 1,7 %

zníženie bude výsledkom najmä výrazného poklesu cien ropy a ten stlmí aj rast cien potravín

ceny služieb zareagujú na prepad ekonomiky neskôr

regulované ceny vzrastú pre zvýšenie cien elektrickej energie na začiatku tohto roka

budúci rok sa inflácia zníži takmer na nulu

nízke ceny ropy naznačujú výrazný pokles regulovaných cien energií, rast cien služieb a tovarov sa spomalí



Priemerná mzda: +1,6%