Hrozí Zuzane Čaputovej nákaza?! Varovanie expertov: Toto by mala prezidentka okamžite zmeniť!

Ide o bezpečnosť hlavy štátu! Prezidentka Zuzana Čaputová býva v meste Pezinok, odkiaľ každý deň dochádza vyše 20 km do práce do paláca v centre Bratislavy.

Lenže Pezinok sa teraz stal jedným z najväčších ohnísk šírenia koronavírusu na Slovensku. V tamojšom domove sociálnych služieb bola nákaza potvrdená u 55 seniorov a 9 zamestnancov. A to len kúsok od prezidentkinho domu! Mestečko Pezinok s 23-tisíc obyvateľmi obchádza strach. V tamojšom domove dôchodcov evidujú už 55 prípadov nákazy koronavírusom a tri úmrtia! Situácia sa dotkla všetkých obyvateľov mesta.

„Podľa môjho názoru niekto z vedenia pochybil. Je to podľa mňa veľký prúser. Bojím sa, že sa to tu rozšíri oveľa viac. Je to veľmi smutné, že tí, čo mali byť najviac chránení, sú práve takto zasiahnutí,“ povedala obyvateľka Pezinka Blanka (44). „Od tejto udalosti som určite opatrnejšia. Zdá sa mi čudné, že práve v takomto zariadení, kde sú najzraniteľnejší ľudia, je toľko nakazených,“ myslí si Oľga (75).

Nebezpečne blízko

Domov sociálnych služieb je teraz obohnaný páskou a strážený policajtmi. Nakazení klienti sú stále vnútri, mnohí skončili v nemocnici. Zariadenie sa nachádza v centre mesta, len 2 km od domu, kde s dcérami žije prezidentka Čaputová. Pre predstavu – je to iba štvrťhodinka peši alebo 5 minút jazdy autom. Hlava štátu sa tak ocitla v tesnej blízkosti jedného z najväčších ohnísk šírenia nákazy koronavírusu na Slovensku!

Prezidentka zvykne každý pracovný deň absolvovať ten istý rituál. Ráno v sprievode ochranky odchádza limuzínou zo svojej vily na severnom okraji Pezinka a po polhodine vystúpi v Bratislave pred Prezidentským palácom. Večer sa potom rovnako vracia domov. Doteraz to bez problémov fungovalo. Nie je prvou hlavou štátu, ktorá býva mimo hlavného mesta. Rovnako na tom boli aj jej predchodcovia Andrej Kiska či Ivan Gašparovič.

Dodržiava pravidlá

Napriek výnimočnej situácii v Pezinku sa zdá, že pre prezidentku sa nateraz nijaké zvláštne opatrenia nechystajú. „Prezidentka aj jej rodina dodržiavajú všetky bezpečnostné a hygienické opatrenia tak, ako ich dodržiavala aj doteraz," povedal hovorca prezidetky Martin Strižinec. „Informácia o situácii v sociálnom zariadení v Pezinku prezidentku veľmi zasiahla, pretože sa bezprostredne týka tých najzraniteľnejších. Zariadenie osobne pozná ešte z čias, keď pracovala v pezinskej samospráve a aj z neskoršieho obdobia, keďže v ňom v minulosti žila aj jej stará mama. Prezidentka sa zaujíma o aktuálny stav a s primátorom Pezinka je niekoľkokrát denne v kontakte,“ dodal hovorca.

Bývanie vo vlastnom je bezpečnostné riziko

Andor Šándor, bezpečnostný analytik z ČR Otvoriť galériu Andor Šándor Zdroj: anc

- Vo Veľkej Británii kráľovná Alžbeta veľmi rýchlo odišla do Windsoru, lebo spolu so svojím manželom spadajú do veľmi ohrozenej vekovej kategórie. V ohrození môže byť aj český prezident Miloš Zeman, ktorý sa už niekoľko týždňov zdržiava na štátnom zámku v Kolodějích. Prezidentka Čaputová svojím vekom nespadá do ohrozenej kategórie a predpokladám, že sa riadi vládnymi odporúčaniami s cieľom zaistiť, aby ľudia, ktorí sú rozhodujúci pre chod štátu, neboli nákazou ohrození.

Avšak to, že vrcholní štátni predstavitelia bývajú vo vlastnom, je podľa mňa nezodpovednosť. Viete si predstaviť, že by americký prezident povedal, že nechce bývať v Bielom dome? Alebo britský premiér na Downing Street? Ale v našich končinách jeden prezident býva vo svojom dome, druhý v paneláku... To je čistý populizmus, ktorý je navyše aj veľmi drahý.

Je v takom ohrození ako my všetci

Juraj Zábojník, exriaditeľ Úradu pre ochranu ústavných činiteľov Otvoriť galériu Juraj Zábojník Zdroj: anc

- Ak budú pani prezidenta a jej príbuzní dodržiavať bezpečnostné opatrenia, ktoré komunikoval krízový štáb, tak je asi v takom istom ohrození ako ostatní občania. Ložiská koronavírusu sú takmer všade okolo nás. Ak odíde ráno do svojho úradu a večer sa vráti, tak tam nejaké zvýšené riziko nákazy nevidím.

Bol by som veľmi prekvapený, keby napríklad dcéry pani prezidentky chodili teraz von, napríklad na nákupy potravín... Predpokladám, že sa zásobili na dlhšie obdobie dopredu. V mimoriadnych situáciách by mali byť najvyšší štátni predstavitelia chránení v štátnych rezidenciách. A toto je mimoriadna situácia.