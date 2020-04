Dominika nesúhlasila s dokumentom o Karlovi Gottovi († 80): Zmenila názor! Má však jednu podmienku

Súčasná situácia pandémie bude mať vplyv aj na dokument o Karlovi Gottovi († 80), ktorý nakrútila režisérka Olga Špátová (36).

Do kín sa mal dostať tento rok na jar, ale pre smrteľný koronavírus sa tak stane až na jeseň. Spevákova najstaršia dcéra Dominika Gottová (46) sa preto zatiaľ rozhodla, že bude trvať na určitých zmenách. A hoci je autobiografia o českej legende už dávno dotočená, blondínka chce napriek tomu svoju požiadavku presadiť.

Odloženie premiéry potvrdila sama vdova Ivana. „Verím, že vás hádam budem môcť na jeseň a v zime aspoň potešiť tromi, azda aj pre vás krásnymi a dojemnými projektmi, spojenými s mojím manželom Karlom,“ napísala pred niekoľkými dňami na svojom profile, kde okrem autobiografie narážala na dva spomienkové koncerty Karla Gotta v O2 Arene. Jeho dcéra Dominika však najprv vôbec nesúhlasila so zverejnením svojich záberov v spomínanom dokumente.

Teraz sa však rozhodla, že jej to pod jednou podmienkou už neprekáža. „Napadlo mi, že by mohla označiť minuloročné zábery, na ktorých som sa s otcom videla naposledy, titulkom, že ide o leto 2019,“ povedala Dominika pre denník Aha!. „A potom by sme mohli aktuálne dotočiť zábery, že som späť v Česku a že sa dávam dokopy. Teda, že vyzerám lepšie,“ dodala Gottová, ktorej veľmi prekáža jej minuloročný utrápený vzhľad.