Trump stopol dotácie Svetovej zdravotníckej organizácii: Viní ju z toho, že urýchlila šírenie koronavírusu

Sedí na peniazoch. Prezident Spojených štátov Donald Trump (73) oznámil, že nebude ďalej financovať Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO).

Viní ju z toho, že urýchlila šírenie vírusu, keď sa postavila proti zákazu cestovania z Číny, ktoré podporoval Trump. Prezident Spojených štátov sa rozhodol zastaviť financovanie Svetovej zdravotníckej organizácie. Jeho tím taktiež vykonáva revíziu fungovania a úlohy organizácie pri šírení koronavírusu. USA sú najväčším prispievateľom organizácie. V priebehu rokov 2018 a 2019 zaplatili takmer 820 miliónov eur, čo tvorí 15 % rozpočtu organizácie v tom čase. Tento rok doposiaľ zaplatili približne 55 miliónov eur.

Ešte minulý týždeň plánovali rozpočet 460 miliónov, no teraz dali jednoznačnú stopku financovaniu. Vo svojom prejave prezident naznačoval, že organizácia svojimi odporúčaniami nadŕžala Číne, a poukázal na rozdiely vo financovaní medzi oboma krajinami. Na porovnanie: americkí daňoví poplatníci zaplatia Svetovej zdravotníckej organizácii ročne 370 až 460 miliónov eur, pričom Čína platí asi desatinu - 37 miliónov eur.

Trump tvrdí, že organizácia šírila dezinformácie o tom, že vírus nie je prenosný a nie je potrebné zakázať cestovanie z Číny do iných krajín. Štáty, ktoré sa riadili týmito informáciami, podľa neho prišli o výhodu skorého zachytenia nákazy a zažívajú veľké straty. Naopak, svoje rozhodnutie zrušiť lety z Číny považuje Trump za čin, ktorý zachránil mnohé životy.

Svetová zdravotnícka organizácia vo všeobecnosti nepodporuje cestovné obmedzenia, pretože by to mohlo v mnohých krajinách viesť k tomu, že by hlásili nižšie počty nakazených než v skutočnosti majú, a tiež by to mohlo destabilizovať ekonomiku počas zápasu s epidémiou.

Trump si pre toto rozhodnutie vyslúžil ostrú kritiku z viacerých radov. António Guterres, generálny tajomník OSN, ktorý dohliada na WHO, sa vyjadril, že teraz nie je čas redukovať zdroje určené humanitárnym organizáciám. Šéf Microsoftu Bill Gates sa vyjadril, že „zastavenie financovania WHO počas svetovej krízy je také nebezpečné, ako to znie.“

Svetová Zdravotnícka organizácia

- Jej prácou je: presadzovanie univerzálnej zdravotnej starostlivosti, monitorovanie rizík, koordinácia reakcií na núdzové situácie, stanovuje medzinárodné normy a usmernenia o globálnych zdravotných problémoch.

- Zohrala vedúcu úlohu v ochrane verejného zdravia pri eradikácii kiahní, čiastočnej eradikácii detskej obrny a vývoji vakcíny proti ebole. V súčasnosti medzi jej priority patria HIV/AIDS, ebola, malária, tuberkulóza a civilizačné choroby.