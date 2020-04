Hrdina z Titanicu: Tento muž zomrel, aby ženy a deti mohli žiť

Benjamina Guggenheima († 46) naposledy videli popíjať brandy na potápajúcej sa lodi.

Stal sa jedným z viac ako 1 500 ľudí, ktorí zahynuli 15. apríla 1912 pri skaze parníka Titanic. Na miesto katastrofy sa teraz vydal jeho prapravnuk. Vrak lode si pozrel vďaka kamere ponorky. Benjamin Guggenheim bol bohatý človek. Titanicom cestoval do New Yorku aj so svojou mladou parížskou milenkou. Po náraze na ľadovec ju posadil aj so slúžkou do člna a on ostal na palube. Pomáhal lodným dôstojníkom dostať ženy a deti do člnov.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Potom si aj so svojím komorníkom dali obleky, na hlavy cylindre a do klopy saka ružu. „Obliekli sme si to najlepšie a sme pripravení ísť ku dnu ako džentlmeni,“ povedal Guggenheim stevardovi, ktorý katastrofu prežil. „Žiadna žena neostane na palube tejto lode preto, že Ben Guggenheim bol zbabelec,“ dodal. Naposledy ho videli, ako s komorníkom sedia v kreslách pri veľkom schodisku, popíjajú brandy a fajčia cigary. Jeho telo sa nikdy nenašlo.

Teraz sa ku vraku vydal jeho prapravnuk Sindbad Rumney-Guggenheim. Išlo o expedíciu, ktorá sa nakrúcala pre National Geographic. „Všetci si radi pamätáme príbehy, ako išiel ku dnu ako hrdina. Ale to, čo vidím tu, ten pokrútený vrak, to je skutočnosť. Keď ste tu a vidíte to, je to veľmi silné,“ povedal Sindbad.

Titanic