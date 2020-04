Lucia Mokráňová vo vysokom štádiu tehotenstva: Bojím sa o bábätko

Účastníčka úspešnej markizáckej reality show a fitnes trénerka Lucia Mokráňová (27) je v radostnom očakávaní s partnerom Martinom.

Po tom, čo sa jej život obrátil naruby, presťahovala sa za otcom svojho prvého dieťaťa do Žiliny, kde si buduje nový život. To však nejde úplne podľa jej predstáv a ako známa blondínka priznala, poriadne jej začalo dávať zabrať aj jej pokročilé tehotenstvo.

Mokráňová, ktorá sa dostala do povedomia verejnosti vďaka účinkovaniu v reality show Farma, si za uplynulé roky pomaličky budovala svoju kariéru. Škandály sa jej na rozdiel od iných účinkujúcich vyhýbali, a preto niet divu, že si získala priazeň mnohých ľudí. Po tom, čo sa rozišla s bývalým priateľom, jej život nabral poriadne rýchle tempo. Spoznala sa so svojím terajším partnerom Martinom, otehotnela a presťahovala sa z Bratislavy do Žiliny.

Musela sa tak prispôsobiť novému prostrediu a nevyhla sa ani vybavovačkám okolo tehotenstva. Na rad prišli lekári. „Prosím, viete mi poradiť dobrého gynekológa/pôrodníka v Žiline?“ pýta sa Lucia, ktorá je už vo vysokom štádiu tehotenstva. Tieto dni však, zdá sa, nie sú pre Luciu tie najľahšie, nielen pre koronavírus. „Celý deň som prespala. Nemohla som sa dvihnúť z postele, neviem, či to je tehotenstvom alebo počasím, ale už cítim, že tieto posledné dva mesiace budú boj,“ priznala sympatická blondínka.

Strach o rodinu

V súčasnej situácii, keď sa šíri smrteľný koronavírus, je Lucia viac ako obozretná. Dáva si na seba pozor a vybavuje len to najnevyhnutnejšie, aj keď strach je stále namieste. „Úprimne. Ja osobne sa bojím. Najviac o rodinu, blízkych, bábätko. Teraz je to všetko len na nás. Toto nie je chrípka, toto je pandémia, umierajú ľudia. Prosím, ostaňte doma, pretože ak nenakazíte seba, nakazíte svojich blízkych. Je mi z toho smutno, pretože ešte sa nájde veľa ľudí, ktorí nevedia, že karanténa neznamená prázdniny,“ dodala Lucia, ktorá privedie na svet svoje prvé dieťatko už o dva mesiace.