Hokejista Záborský vidí rodinu len z okna nemocnice: Náhla operácia na šibačku!

Nečakané problémy! Hokejový útočník fínskej SaiPy Tomáš Záborský (32) leží momentálne v trenčianskej nemocnici, kde sa zotavuje po operácii slepého čreva. Denníku Nový Čas prezradil podrobnosti o svojom zdravotnom stave i náhlom lekárskom zákroku!

Skúsený útočník Tomáš Záborský plánoval v pondelok so svojím dvojročným synčekom Eliasom vyšibať manželku Mišku, ale osud to zariadil úplne inak. „Už počas víkendu som mal bolesti, ale myslel som si, že mám iba svalovicu z cvičenia. Snažil som sa to preležať, lenže bolesť na pravej strane brucha sa postupne stupňovala. Už som tušil, že to môže byť slepé črevo, tak som išiel v nedeľu o pol ôsmej večer na pohotovosť. Okamžite ma poslali na chirurgiu, kde mi urobili vyšetrenia, a moje podozrenie bolo správne. Pred polnocou som už ležal na operačnom stole,“ vyjadril sa Záborský, ktorý sa po zákroku stále zotavuje v nemocnici.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

„Mal by s o m tu pobudnúť do konca týždňa, potom ma prepustia do domáceho liečenia,“ pokračoval útočník fínskeho klubu SaiPa, ktorý pre pandémiu koronavírusu, rovnako ako ostatní pacienti, nemôže prijímať návštevy. „S manželkou a so synom komunikujem cez videohovory a každý deň mi prídu aj k nemocnici zakývať. Z okna izby mám výhľad pred nemocnicu, takže ich vidím aspoň na diaľku.“ Na otázku, kedy sa bude môcť po operačnom zákroku opäť vrátiť do tréningového procesu, odvetil: „Zhruba mesiac budem mať absolútny pokoj a potom môžem postupne začať s fyzickou záťažou.“