Fínsko uvoľňuje opatrenia: Koniec karanténe hlavného mesta

Prvým krokom fínskej vlády v súvislosti s uvoľňovaním obmedzení, ktoré mali spomaliť šírenie nového koronavírusu, je zrušenie zákazu cestovania do a z regiónu Uusimaa, kde sa nachádza aj hlavné mesto Helsinki.

Toto opatrenie platí od stredy, informoval denník The Guardian s odvolaním sa na vyhlásenie premiérky Sanny Mariovej.

Obmedzenie cestovania platilo v regióne Uusimaa od 28. marca. Cieľom tohto opatrenia bolo zabrániť šíreniu vírusu aj do ostatných častí krajiny.

"Už nejde o absolútne nevyhnutné opatrenie v zmysle zákona o vyhlásení núdzového stavu," povedala premiérka. Región Uusimaa bol totiž epicentrom nákazy vo Fínsku, avšak šírenie choroby COVID-19 sa v posledných týždňoch v celej krajine spomalilo. Vláda napriek tomu odporúča občanom, aby zbytočne necestovali.

Medzi ďalšie zavedené opatrenia vo Fínsku patrí zatvorenie škôl a verejných priestranstiev, a to až do 13. mája. Reštaurácie s výnimkou prevádzok, ktoré umožňujú zákazníkom vziať si objednávky so sebou, budú až do konca mája zatvorené.

V utorok Fínsko evidovalo 3161 potvrdených prípadov nákazy novým koronavírusom a 64 úmrtí, 232 pacientov s ochorením COVID-19 bolo hospitalizovaných, z toho 162 v regióne hlavného mesta.