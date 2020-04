Matovič to už nevydržal, Slovákom sa rozhodol povedať pravdu o otváraní obchodov: Klamali vás!

Premiéra Slovenskej republiky Igora Matoviča už prestalo baviť "počúvať tie bludy" o tom, že chce potopiť slovenskú ekonomiku. Slovákom a Slovenkám sa rozhodol všetko vysvetliť! Ako inak svojským štýlom a na sociálnej sieti.

Vláda Igora Matoviča sa hneď od začiatku volebného obdobia musí vysporiadať s pandémiou koronavírusu, ktorá dáva zabrať nielen politikom, ale aj slovenskej ekonomike. V poslednej dobe sa na premiéra valí vlna kritiki kvôli tomu, že nechce otvoriť obchody, ktoré sú kvôli koronavírusu zavreté.

Rozhodol sa požiadať o pomoc odborníkov, aby vypočítali, ako by otvorenie obchodov pomohlo k naštartovaniu ekonomiky. "Výsledok? HDP by nám vzrástol o maximálne 2 percentuálne body. Čítate správne - dva. Keďže dnešný prepad hospodárstva je cca -30%, stále by sme zostali v mínuse -28%. Čo to znamená? Že vás klamali," vysvetlil Igor Matovič na Facebooku.

Vzápätí sa rozhodol svoj argument aj vysvetliť: "Prečo? Možno lobing záujmových skupín, možno zaslepenosť, možno len niekto má kamaráta majiteľa golfového areálu, možno len neschopnosť uvedomiť si, že existujú aj iné hodnoty v živote, napríklad ochrana zdravia a života ... a možno len snaha ublížiť."

Premiér poznamenal, že ekonomiku nie je možné naštarovať rozhodnutiami z hlavného mesta, ale tým, že sa ľudia zo zahraničia rozhodnú nakupovať autá a výrobky z našej krajiny. A to čím skôr. "Tam je dnes kľúč od naštartovania slovenskej ekonomiky," vysvetlil.

"Keďže ekonomický prínos otvorenia obchodov sa ukázal zanedbateľný v porovnaní s rizikom s tým spojeným (zvýšené riziko nákazy a ohrozenie súčasnej výroby), opäť som pozval na Úrad vlády slovenskú špičku epidemiológov, infektológov, verejných zdravotníkov a analytikov, aby oni rozhodli, kedy sa aké obchody budú otvárať," pokračoval premiér vo vysvetľovaní a dodal, že v pondelok predstavia presný postup, kedy a akým obchodom povolia otvoriť prevádzky.

Premiér Igor Matovič tvrdí, že o otváraní obchodov nebude rozhodovať on a rovnako ani jeho kolega Richard Sulík, ale "tí, ktorí o tom rozhodujú všade v civilizovaných krajinách. A tak je to správne".

"Tým považujem túto otázku za uzavretú a bol by som rád, ak by to pochopili aj tí, ktorí stále nechápu a potrebujú všetko neustále spochybňovať a hrať na seba," ukončil vysvetľovanie Igor Matovič.

Slovákom a Slovenkám sa rozhodol pripomenúť, že štát prepláca zamestnancom zatvorených obchodov mzdu a rovnako aj odvody a avizoval, že budú riešiť aj nájom, ktorý musia platiť ich zamestnávatelia.

Pripomína, že zdravotne sme na tom zatiaľ najlepšie v celej Európe, avšak všetko závisí od budúceho vývoja. "Ešte nevieme, ako finálne dopadne testovanie v osadách, čo nám môže situáciu úúúplne zvrátiť. Rovnako až cca za týždeň budeme vidieť dopad Veľkej noci. Dovtedy by sme mali byť mimoriadne opatrní, nech si nepokazíme to, čo sme si zodpovednosťou a strádaním doteraz vydobili," pripomína premiér.

Na záver všetkým posiela povzbudivé slová: "Čím budeme viac zodpovednejší a menej dáme na spochybňovačov opatrení, tým skôr začneme normálne žiť a tým skôr dokážeme otvoriť doteraz neotvorené obchody. Ste perfektní, vydržte."