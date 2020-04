Trump si myslí, že jeho moc je absolútna: Ostrá hádka s guvernérom New Yorku

Guvernér amerického štátu New York Andrew Cuomo sa v utorok otvorene vzoprel americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi, s ktorým sa už dlhšie sporí o to, aké metódy boja proti novému koronavírusu sú najvhodnejšie.

Trump je za rýchle uvoľňovanie prijatých opatrení, zatiaľ čo Cuomo, ktorý je na čele štátu najťažšie postihnutého koronavírusom, je za opatrnejší prístup. Cuoma teraz nahnevali Trumpove pondelňajšie vyhlásenia, že si môže vymôcť uplatnenie akýchkoľvek opatrení v jednotlivých amerických štátoch, pretože je prezidentom USA.

"Keď je niekto prezidentom USA, jeho moc je absolútna," vyhlásil Trump. "To v žiadnom prípade," odkázal mu v utorok v televízii NBC Cuomo.

"My nemáme kráľa. Máme prezidenta," povedal newyorský guvernér. "To bolo dôležité rozhodnutie. Zriekli sme sa kráľovstva a George Washington bol prezidentom, nie kráľom Washingtonom. Takže nie, prezident nemá absolútnu moc," dodal Cuomo.

Televízia CNN sa následne Cuoma spýtala, čo by urobil, keby mu Trump nariadil znovu naštartovať hospodárstvo štátu New York. "Ak by mi nariadil ho naštartovať spôsobom, ktorý by ohrozil verejné zdravie ľudí v mojom štáte, neurobil by som to. A mali by sme ústavný spor medzi štátom a federálnou vládou a to by bola tá najhoršia vec, akú by sme momentálne mohli spraviť," povedal Cuomo.