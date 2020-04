Nemci rázne odmietajú špekulácie o Haalandovi: Zázračné dieťa do Madridu nepôjde

Zázračné dieťa svetového futbalu Erling Haaland nemá záujem odísť z Borussie Dortmund už toto leto.

Reálnejšie sa javí, že 19-ročný Nór naplní zmluvu s bundesligistom do roku 2024 alebo sa z klubu poberie najskôr v lete 2021. Denník Bild týmto konštatovaním odmietol špekulácie španielskych médií, podľa ktorých Haaland zamieri už čo najskôr do Realu Madrid. "Nie je to pravdivá informácia. Výstupná klauzula o Haalandovom odchode do iného klubu za 75 miliónov eur nenadobudne platnosť skôr ako v lete 2021," uviedol aj portál španielskeho denník As.

Nórsky superstrelec v závere minulého roka presídlil do Dortmundu z rakúskeho Salzburgu za 20 miliónov eur a v prvých jedenástich súťažných zápasoch na novom pôsobisku nastrieľal 12 gólov. Už teraz jeho cena na prestupovom trhu narástla podľa niektorých informácií až na 80 miliónov eur. To podnietilo veľký záujem najväčších európskych klubov o získanie Haalanda, hoci v čase aktuálnej koronakrízy majú viaceré z nich problémy ako vôbec zaplatiť svojich zamestnancov.

"Dortmund je pre mňa dobrý, cítim sa tu ako doma," vyhlásil Haaland v reakcii na prestupové špekulácie. "Musí sa ďalej rozvíjať ako futbalista a Dortmund je pre neho naozaj ideálne miesto. Nemyslím si, že by aj on sám mal záujem opustiť tento klub už toto leto," uviedol Haalandov poradca Mino Raiola. Podľa španielskych médií jeden z najznámejších svetových agentov Raiola zinkasoval iba na prestupe Haalanda do Dortmundu 15 miliónov eur.

Napriek týmto aktuálnym informáciám z Nemecka viaceré európske médiá sa prikláňajú k názoru, že Real Madrid podpíše Haalanda ešte v roku 2020 a o dva roky staršieho Francúza Kyliana Mbappého o rok neskôr. Po odchode Cristiana Ronalda do Juventusu Turín tlačí Madridčanov topánka práve na hrote útoku a mladí ostrostrelci typu Haalanda a Mbappého by jeho hre zrejme priniesli potrebné góly a aj víťazstvá.