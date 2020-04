Prezidentka Čaputová po stretnutí s odborníkmi: Naša ekonomika to už dlhšie nemusí zvládnuť

Kedy sa otvoria obchody? Odpoveď na túto otázku chcú poznať všetci Slováci. Rakúsko aj Česko už totiž pristúpilo k postupnému uvoľňovaniu reštrikcií, čo môže výrazne pomôcť ich ekonomike.

Prezidentka Zuzana Čaputová (46) si do paláca pozvala popredných epidemiológov a ekonómov, s ktorými diskutovala o tom, aké podmienky by museli byť splnené, aby sa súčasné zákazy mohli začať pomaly rušiť aj u nás.

Už niekoľko dní prebieha vojna medzi premiérom Igorom Matovičom, ktorý je proti otváraniu obchodov a ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom, ktorý chce, naopak, postupne začať otvárať prevádzky okrem tých, ktoré sú v nákupných centrách. Považuje to za dôležitý krok na záchranu našej ekonomiky.

Premiér sa však bojí, že by sa epidémia začala nekontrolovateľne šíriť. Avizoval, že vláda predstaví svoj plán budúci pondelok a rozhodnutie padne na základe posúdenia epidemiológov, a nie politikov či ekonómov. Prezidentka Čaputová vstúpila do ich konfliktu, ktorý verejnosť znepokojuje a do paláca si pozvala odborníkov na epidemiológiu aj na ekonomiku. Povedala, že doteraz sa riešila debata o epidemiológii a ekonomike zvlášť. „Tieto dva relevantné pohľady nestoja proti sebe, ale môžeme tam nájsť množstvo prienikov,“ povedala Čaputová s tým, že zmyslom stretnutia bolo zistiť, kedy budeme môcť začať otvárať ekonomiku.

Podľa nej bolo stretnutie plodné a situácia na Slovensku sa podľa nej vyvíja priaznivo. „Mesiac pre našu ekonomiku v takomto zmrazenom stave nie je zdrvujúci. Naša ekonomika to môže uniesť, ale niekoľkomesačné udržiavanie by našu ekonomiku mohlo poznamenať neodvratným spôsobom,“ povedala Čaputová po stretnutí. Dodala, že je potrebné, aby sa zrýchlili ekonomické opatrenia v prospech veľkých firiem, no zároveň je potrebné nastaviť ich tak, aby pomohli každému, kto to potrebuje.

Treba myslieť na nezamestnanosť

Medzi odborníkmi, ktorí diskutovali s prezidentkou, bol aj šéf Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Ivan Šramko. Podľa jeho slov sa netreba pozerať pri otváraní prevádzok len na HDP, ale aj na to, aký vplyv to môže mať na zamestnanosť. Reagoval tak na premiéra Matoviča, ktorý povedal, že ak by sa otvorili prevádzky, tak to má dopad len na 2 % HDP.

„Tá časť, o ktorej sa diskutuje, tvorí menšie HDP, ale môže ísť o väčší dopad na zamestnanosť,“ povedal Šramko. Viceguvernér NBS Ľudovít Ódor, ktorý bol taktiež na stretnutí, pripustil, že je možné, že niektoré prevádzky sa otvoria a následne zatvoria, ak by došlo k zvýšenému počtu nakazených. Podľa neho sú teraz zlé časy a preto treba otvoriť kohútiky ekonomiky. Prezidentka s ním súhlasila a vyhlásila, že opatrenia by podľa nej mali byť zavádzané a rušené flexibilne podľa aktuálnej situácie.