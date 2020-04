Viaceré európske krajiny už uvoľňujú obmedzenia: Takto chcú opäť naštartovať Česko

Viaceré európske krajiny riešia, ako postupne uvoľňovať obmedzenia a naštartovať ekonomiku.

Prvé kroky urobili Česko a Rakúsko. Uvoľňovanie plánujú aj Španielsko a Taliansko, ktoré patria k najviac postihnutým krajinám. Naopak, Francúzsko a Británia ešte ostanú najmenej niekoľko týždňov uzavreté. Veľmi podrobne informujú o svojich plánoch jednotliví ministri v Česku. Vláda o návrhoch bude rozhodovať podľa vývoja situácie. Dôležité je zvážiť všetky možné riziká a postupovať čo najbezpečnejšie.

Napríklad obchody zrejme nebudú otvárať podľa toho, aký druh tovaru ponúkajú, ale podľa ich veľkosti. Postupovať sa bude od tých menších k väčším. Do úvahy sa tiež bude brať to, ako tieto obchody dokážu obmedziť počet ľudí v predajni. Niektoré aktivity budú zakázané aj naďalej, napríklad skúšanie odevov v kabínkach. Všetky priestory sa budú musieť pravidelne dezinfikovať.

Okrem obchodov by už v máji mohli otvoriť aj reštaurácie a iné stravovacie zariadenia. Spočiatku však budú fungovať len cez deň. „Kým povolíme prevádzku aj vo večerných a nočných hodinách, tak to ešte nejaký čas potrvá,“ povedal český minister zdravotníctva Adam Vojtěch pre Lidové noviny. Nočné kluby by sa tak otvorili až v lete, aj to s obmedzeným počtom návštevníkov. Hromadné akcie však ostanú zakázané aj v lete. Festivaly si tak tento rok v Česku neužijú.

Školy však začnú opäť fungovať ešte tento školský rok. Už v apríli čiastočne otvoria vysoké školy, najmä pre študentov posledných ročníkov, ktorí potrebujú individuálne konzultácie. Minister školstva Robert Plaga dodal, že otváranie ďalších škôl bude najskôr v druhej polovici mája.

Vláda sa zaoberala aj kultúrou. Schválila 37 miliónov eur na pomoc kultúrnym inštitúciám. Najprv chce napríklad otvoriť menšie kníhkupectvá a až potom tie väčšie. Hrady a zámky prídu na rad až v ďalšej fáze. Všetko za prísnych hygienických opatrení.

Hranice ostávajú naďalej uzavreté. „To nie je záležitosť najbližších týždňov, možno ani mesiacov,“ dodal Vojtěch. Česko zatiaľ iba čiastočne zmiernilo zákaz vycestovania, ktorý je po novom možný v nevyhnutných prípadoch – tam patrí služobná cesta či návšteva príbuzných v cudzine. Ďalšie uvoľňovanie hraníc závisí od vývoja situácie v jednotlivých krajinách.

Plán v Česku

pred Veľkou nocou – otvorili hobby markety, železiarstva, stavebniny, predajne a servis bicyklov

– otvorili hobby markety, železiarstva, stavebniny, predajne a servis bicyklov po Veľkej noci – otvoria ďalšie obchody, o ktorých rozhodne vláda, zrejme podľa veľkosti a nie podľa druhu

– otvoria ďalšie obchody, o ktorých rozhodne vláda, zrejme podľa veľkosti a nie podľa druhu od 20. apríla – začnú plne fungovať úrady, ako sú krajské, okresné či katastrálne

– začnú plne fungovať úrady, ako sú krajské, okresné či katastrálne o 14 dní – farmárske trhy a športoviská pre profesionálov

– farmárske trhy a športoviská pre profesionálov o mesiac – mohla by fungovať väčšina obchodov a bežných prevádzok, reštaurácie najskôr len cez deň

– mohla by fungovať väčšina obchodov a bežných prevádzok, reštaurácie najskôr len cez deň druhá polovica mája – najskorší možný termín otvorenia škôl

– najskorší možný termín otvorenia škôl jún – koniec povinnosti nosiť rúška

Francúzsko a Británia stále zavreté

Francúzsky prezident Emmanuel Macron sa ospravedlnil obyvateľom za to, že krajina nebola lepšie pripravená na pandémiu koronavírusu a predĺžil platnosť reštrikcií o mesiac, až do 11. mája.

Podobne postupuje aj Veľká Británia. Všetky obmedzenia zostávajú naďalej v platnosti, najmenej do 3. mája. Obe krajiny zaznamenali prudký nárast ocohorení výrazne neskôr ako Taliansko a Španielsko.

Taliansko a Španielsko sa otvárajú

Taliansko a Španielsko sú najviac postihnuté európske krajiny. V oboch však počet nových prípadov klesá a tak sa chcú postupne otvárať. V Španielsku v pondelok po 2 týždňoch opäť otvorili podniky, ktoré neboli nevyhnutné pre život krajiny. Do práce sa tak vrátili stavbári, upratovači či robotníci z tovární a lodeníc. Policajti im ráno na staniciach rozdali milióny rúšok. Naďalej však platia obmedzenia pohybu na verejnosti a zákaz cestovania, ktoré nie je nevyhnutné. To by sa mohlo opatrne začať uvoľňovať o 2 týždne.

Taliansko začalo otvárať obchody ako kníhkupectvá, papiernictvá či obchody s detským oblečením. Opatrenia uvoľňuje aj Dánsko, Nemecko zvažuje návrat detí do škôl.