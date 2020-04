Speváčka Mária Čírová o otcovi jej detí Mariánovi Kachútovi: Manžela mi rodičia neschvaľovali

Na začiatku to nemali vôbec jednoduché! Speváčka Mária Čírová (31) našla šťastie pri svojom manželovi, producentovi Marošovi Kachútovi (46).

Zaľúbenci majú spoločne dve deti - synčeka Huga (10) a dcérku Zoe (7). Čoskoro k nim pribudne tretí drobec, pretože Mária je v radostnom očakávaní.

Speváčka si nedávno zaspomínala na časy, keď sa s Kachútom zoznámili. Len málokto tušil, že známy producent ležal Čírovej rodičom v žalúdku a vôbec ho svojej dcére neschválili.

Čírová a Kachút patria medzi stále páry slovenského šoubiznisu. Aj po 12 rokoch vidieť, že sa milujú a klape im to. Ich začiatky však vôbec neboli jednoduché, pretože producent bol tŕňom v oku speváčkiných rodičov. „Výber partnera je, čo sa týka rodičov, naozaj veľmi veľká skúška v rámci svojich detí. To tam nebolo ružové, pretože medzi mnou a mojím manželom je trošku väčší vekový rozdiel, 14 rokov. Takže, samozrejme, v tých začiatkoch, keď som mala 19 rokov, tak to bolo pre mojich rodičov absolútne nepredstaviteľné niečo. Stále sa ma pýtali, či nie je dosť rovesníkov okolo mňa,“ priznala nedávno v relácii O živote s Miriam Kalisovou v Rádiu Jemné Mária.

A hoci rodičia s frajerom nesúhlasili, ona bola presvedčená, že k sebe patria. „Ja som im stále vysvetľovala, že na veku nezáleží. Samozrejme, že časom to všetko pochopili a máme sa všetci radi,“ priznala Čírová.

Dlhé rozhovory

Dnes sa už na tejto situácii všetci len pousmejú. A hoci si Mária a Maroš rozumejú, samozrejme, že sa aj u nich nájdu konflikty. „Kedysi som si myslela, že ideálny vzťah je o tom, že si sedím na obláčiku aj s partnerom, a tak sme v objatí a hompáľame nohami. Časom som pochopila, že bez prekážok, ani vzťahových, sa človek neposúva ďalej,“ povedala Mária a dodala: „A naozaj to trvalo dlho, kým som to pochopila, kým sme sa nejakým spôsobom dali tak nejako dokopy. Ja to pripisujem k filmu Avatar, že chytím ťa, vidím ťa. Lebo ja mám pocit, že sme sa prvé roky vôbec nevideli. Jasné, že sme sa milovali, ľúbili, ale mám pocit, že až rokmi prišlo prehĺbenie, pochopenie tých pováh.“

Nakoniec dvojici pomáha najmä komunikácia. „Veľa rozhovorov nás to stálo a stále stojí. My sme typy, ktoré ak nemajú niečo vysvetlené, tak nejdeme ani spať. Sme také povahy, že nemáme radi napätie. A to sme si povedali hneď na začiatku, že ak by mal byť náš vzťah o napätí a nevysvetlených veciach, tak radšej ani nebuďme spolu. Je to o úcte, o rešpekte, o trpezlivosti a niekedy o zdĺhavých rozhovoroch, ale stojí to za to,“ uzavrela.