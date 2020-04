Hrozilo im, že nedostanú nič: Štát pomôže aj živnostníkom s nízkymi príjmami

Mnohým živnostníkom hrozilo, že od štátu nedostanú nič. Predchádzajúce opatrenia na záchranu ekonomiky totiž obsahovali podmienku, že samostatne zárobkovo činná osoba platí odvody do Sociálnej poisťovne.

Nakoniec príde aj na tých, ktorí túto povinnosť nemajú. Mnohé samostatne zárobkovo činné osoby nemusia platiť odvody do Sociálnej poisťovne, lebo v minulosti mali veľmi nízke príjmy. Napríklad teraz záleží na tom, koľko živnostník zarobil v roku 2018. Ak to nie je viac ako 5 724 eur, odvody neplatí. Ministri práce a financií včera oznámili, že to nebude problém.

Aj nepoistení živnostníci môžu požiadať o príspevok vo výške 210 eur mesačne. Spolu s jednoosobovými eseročkami, ktoré budú mať rovnakú možnosť, môže ísť o 200-tisíc osôb. „Pomoc rozširujeme aj na vybrané skupiny fyzických osôb, a to sú jedno- osobové eseročky a SZČO, ktoré neplatili odvody do Sociálnej poisťovne,“ informoval včera minister práce Milan Krajniak (Sme rodina).

Aby malý podnikateľ mohol požiadať o príspevok, musí priložiť čestné vyhlásenie, že v konkrétnom mesiaci nemal žiaden iný príjem, z ktorého by mohol hradiť svoje životné náklady. Ak ide o jednoosobovú spoločnosť s ručením obmedzeným, jej čistý zisk v minulom roku nesmie byť vyšší ako 9 600 eur.