Spartak Trnava nezištne pomáha: Hasičom daroval 800 fliaš nápojov

Futbalový klub Spartak Trnava venoval 800 fliaš nealkoholických nápojov hasičom, ktorí sú aj počas pandémie koronavírusu v neustálej permanencii.

S vykladaním fliaš pomáhal aj brankár "andelov" Dobrivoj Rusov, ktorý so spoluhráčmi čaká, ako sa vyvinie situácia so šírením ochorenia a či sa podarí dohrať fortunaligový ročník.



"Napriek tomu, že situácia je vážna a je všeobecne obmedzený pohyb, sú tu profesie, ktoré musia fungovať naplno. Keďže futbalové zápasy sa momentálne nehrajú, rozhodli sme sa, že zásoby pripravené pre fanúšikov venujeme hasičom, ktorým isto padne lepšie, keď sa budú môcť počas služieb osviežiť," citoval klubový web PR manažéra Spartaka Patrika Velšica.

Riaditeľ Okresného riaditeľstva HaZZ v Trnave Zoltán Takács bol z darčeka milo prekvapený. "Ďakujeme Spartaku za nezištnú pomoc. Pre pandémiu koronavírusu nám stúpol počet výjazdov a pitný režim nám isto príde vhod." Ako ďalej poznamenal, na nedostatok práce sa jeho posádka rozhodne nemôže sťažovať. Vrásky hasičom spôsobuje nielen koronavírus, ale aj suché počasie a zvýšený pohyb ľudí v lesoch.



Vykladanie fliaš bral brankár Dobrivoj Rusov ako vhodnú súčasť silového tréningu, keďže on aj jeho spoluhráči trénujú už šiesty týždeň iba individuálne. "My momentálne nemôžeme ani spoločne trénovať a väčšinu času trávime doma, ale oceňujem prácu ľudí ako sú zdravotníci, predavačky či záchranári, ktorí práve v tomto období majú oveľa menej voľného času na rodinu, lebo musia zabezpečovať základné potreby náš všetkých. Bol by som rád, keby k nim boli ľudia ohľaduplnejší a uvedomili si ich dôležitosť," poznamenal 27-ročný trnavský rodák.