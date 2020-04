Opatrenia si vypýtali svoju daň: Rapídny pokles cestujúcich na bratislavskom letisku

Zákaz civilných letov, ktorý začal rozhodnutím Ústredného krízového štábu SR platiť od 13. marca 2020, priniesol v marci pokles vybavených cestujúcich na Letisku M. R. Štefánika o 72 %.

Výrazne však vzrástol objem prepraveného tovaru, a to až o 44 % v porovnaní s marcom minulého roka. Ako uviedla hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Ševčíková, pričinili sa o to najmä nákladné lety so zdravotníckymi pomôckami, viac nákladu prepravila aj spoločnosť DHL.

V marci sa na letisku uskutočnilo 1031 letov, o polovicu menej ako počas marca 2019. Počet vybaveného leteckého nákladu však vzrástol až o 44 % na 2580 ton.

Počas marca 2020 vybavilo letisko v Bratislave 39.353 cestujúcich. Vlani v marci to bolo 140.405 cestujúcich, čo bol druhý najvyšší počet v histórii. "S počtom vybavených cestujúcich sa tak letisko dostalo na úroveň roka 2004, keď vznikla samostatná akciová spoločnosť Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a. s. (BTS), ktorá nahradila dovtedajšiu Slovenskú správu letísk Bratislava," spresnila Ševčíková. V marci 2004 vtedy vybavilo letisko rovnako viac ako 39.000 cestujúcich, pričom v tom čase ešte nízkonákladové letecké spoločnosti z Bratislavy nelietali.

Marcový pokles počtu cestujúcich o viac ako 100.000, teda o 72 %, je pritom podobný priemerný pokles ako zaznamenávajú európske letiská. "Podľa medzinárodného združenia letísk Airport Council International Europe (ACI Europe) poklesol v celej Európe počet vybavených cestujúcich na letiskách v marci v priemere o 59,5 %," vyčíslila hovorkyňa.

Za jeden mesiac od zákazu civilných letov, od 13. marca do 13. apríla, sa na letisku uskutočnilo 493 letov. Z nich 203 tvorili lety všeobecného letectva, 121 bolo nákladných letov, 119 premiestňovacích letov či 20 repatriačných letov, napríklad z Veľkej Británie, Srbska, Švédska, ale aj z USA. Ševčíková zároveň podotkla, že počas apríla nie sú v pláne pravidelné lety z Bratislavy. Letisko však stále vybavuje nákladné lety, záchranárske, repatriačné, technické, premiestňovacie i súkromné lety.