Brankár Dúbravka nevie vydržať bez futbalu: Aj doma nosím rukavice!

Zmenil bývanie, nie však klub. Keďže má viac času, brankár Newcastle United Martin Dúbravka (31) sa presťahoval. S tým súvisí aj zoznam domácich prác, ktoré musia urobiť v novom príbytku spolu s priateľkou Luciou.

„Som rád, že sme sa presťahovali do domu, okolo ktorého je stále čo robiť. Dostal som sa dokonca do štádia, že som si postavil vlastný plot. V garáži som si zriadil posilňovňu, takže takto teraz využívam

priestor a čas,“ prezradil brankár slovenskej reprezentácie pre anglické médiá.



Dúbravka si pochvaľuje nové prostredie, v ktorom bude mať dostatok pokoja. Dom je v blízkosti lesa, ktorý môže využívať na prechádzky alebo bežecký tréning.



„Doteraz som v ňom stretol len pár ľudí. Je ohraničený, nedostane sa tam každý. Pobyt v ňom využívame s priateľkou, aby sme neboli zavretí ibadoma.“ Žilinskému rodákovi futbal mimoriadne chýba.



„Občas si dám rukavice na ruky. Aby som ich cítil. Pripomína mi to, že som stále futbalista. Počas voľna sledujem retro zápasy. Napríklad víťazstvo Newcastle 5:0 nad Manchestrom United v roku 1996, ale aj duely zo súčasnosti,“ priznal Dúbravka pre chroniclelive.co.uk.

Brankárska jednotka anglického klubu si doliečuje zranenie kolena, ktoré utrpel tesne pred prerušením Premier League. V nej odchytal od svojho príchodu pred dvoma rokmi všetky zápasy.