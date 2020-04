O post predsedu Špecializovaného trestného súdu v Pezinku nemá zatiaľ nik záujem

Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR stále neeviduje ani jedno podanie prihlášky do výberového konania na funkciu predsedu Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku.

TASR o tom v utorok informovalo tlačové oddelenie rezortu spravodlivosti.

V prípade podania prihlášok ich MS zverejní na svojej webovej stránke. Žiadosť môžu uchádzači predložiť na MS SR do 15. apríla. Uchádzači sa zvyčajne zverejňujú dva - tri dni po uplynutí lehoty na prihlásenie z dôvodu, že prihlášky sú doručované v posledných dňoch pred uplynutím lehoty.

MS SR vyhlásilo výberové konanie na funkciu predsedu ŠTS v polovici tohto mesiaca. V súčasnosti tento post zastáva Michal Truban, ktorému sa končí jeho funkčné obdobie 15. júna.

"Do výberového konania sa môže prihlásiť sudca, ktorý vykonáva funkciu sudcu na súde toho istého stupňa alebo na súde vyššieho stupňa," uvádza rezort vo vyhlásení výberového konania. Ministerstvo tiež uviedlo, že výberovým konaním overí predpoklady a schopnosti uchádzača zabezpečiť riadny výkon súdnictva a správu súdu.

Truban sa doteraz oficiálne nevyjadril, či sa bude alebo nebude opätovne uchádzať o post predsedu ŠTS. Súčasný predseda ŠTS bol od 1. januára 2006 predsedom Krajského súdu v Banskej Bystrici. Od apríla 2007 do júna 2009 bol predsedom bývalého Špeciálneho súdu v Pezinku. Vo funkcii predsedu ŠTS je od 15. novembra 2015. Zároveň je predsedom jedného so senátov ŠTS, a to od 1. januára 2006 doteraz.