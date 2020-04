Členku JOT za stolom najskôr ani nebolo vidieť

Ema Labošová sa už napriek mladému veku udomácnila v slovenskej stolnotenisovej špičke. Devätnásťročná Valaličanka reprezentovala vlani Slovensko na viacerých významných medzinárodných podujatiach. Členka Juniorského olympijského tímu by sa raz rada prebojovala až na olympijské hry.

Labošovú považujú stolnotenisoví odborníci za jeden z najväčších talentov súčasnosti, niektorí jej predpovedajú, že raz nahradí súčasnú slovenskú jednotku Barboru Balážovú. Už v mladom veku sa presadzovala medzi staršími hráčkami, pri hre využívala predovšetkým cit pre loptičku. „Len mať talent nestačí, na úspechy je potrebné tvrdo trénovať. A ja musím popracovať aj na psychickej stránke počas zápasov, niektoré momenty ma vedia rozhodiť,“ priznáva členka Juniorského olympijského tímu, ktorý podporujú spoločnosti LYNX a KOOPERATIVA.

Vlani sa predstavila na majstrovstvách sveta žien v Budapešti i majstrovstvách Európy družstiev v Nantes. Odchovankyňa stolného tenisu vo Valalikoch bola navyše štvrťfinalistka dvojhry na ME mládeže, domáca šampiónka medzi juniorkami, bronzová na majstrovstvách Slovenska žien a druhá v kategórii do 21 rokov. Tieto úspechy jej zabezpečili ocenenie pre Mládežnícku hráčku roka Slovenského stolnotenisového zväzu. Tento rok ešte pred vypuknutím koronakrízy skončila na prelome februára a marca na majstrovstvách Slovenska druhá medzi ženami i v kategórii do 21 rokov. Vo finále elitnej kategórie viedla proti Eve Jurkovej dokonca 3:1 na sety a siahala na titul, ale napokon si prvenstvo vybojovala hráčka nemeckého VfL Sindelfingen.

K stolnému tenisu sa dostala ako štvorročná v rodnej obci Valaliky. Stolný tenis tam má dlhú tradíciu, hrával sa najmä v kultúrnom dome pri Obecnom úrade, kam chodila aj malá škôlkarka Ema. „Najskôr som hráčom len zberala loptičky, motala sa okolo stolov. Keď som prvýkrát chytila do rúk raketu, ani ma za stolom nebolo vidieť,“ spomína si na svoje začiatky. Postupne začala s vážnymi tréningami a stolný tenis sa stal jej životom.

Vďaka športu precestovala študentka Gymnázia Tomáša Akvinského množstvo krajín, v celej Európe má veľa kamarátov. „Baví ma spoznávať nové miesta, nových ľudí, hráčov, hráčky, trénerov. Keď sa dostanem na vrcholné medzinárodné podujatie, na ktorom vidím najlepších svetových hráčov, dodáva mi ich sledovanie motiváciu zlepšovať sa.“

Labošová sa pripravuje nielen doma vo Valalikoch, ale aj v Národnom stolnotenisovom centre v Bratislave-Rači i Ostrave, kde hosťuje v rámci českej ligy. Na domácich stoloch jej robí často tréningovú kolegyňu Simona Horváthová, s ktorou sú aj veľké kamarátky. Počas bežného obdobia roka má dvojfázové tréningy. V súčasnej koronavírusovej kríze je však aj jej príprava obmedzená. „Snažím sa pripravovať len v rámci možností. Chodím behať, doma cvičím, skáčem so švihadlom. Nech sa už súčasná kríza skončí a všetci sme zdraví,“ želá si.

Pre súčasnú krízu sa vo svete zastavil aj stolnotenisový život. Zrušené turnaje znamenajú, že hráčky sa nemôžu ani zlepšovať v rebríčkoch. Labošová sa tento rok chcela posunúť do elitnej dvojstovky svetového ženského rankingu a do prvej päťdesiatky hráčok do 21 rokov. „Teraz bude naplniť tieto ciele ťažšie, uvidíme, kedy vôbec začneme hrať.“ Otvoriť galériu Zdroj: ARCHÍV (el)

Okrem stolného tenisu ju v týchto dňoch zaujíma aj škola, tento rok by mala maturovať. Písomnú časť im ministerstvo školstva už zrušilo, kedy bude ústna zatiaľ nikto netuší. Študentka školy známej pod skratkou GTA mala maturovať okrem slovenčiny a angličtiny aj z občianskej náuky a dejepisu. „Dúfam, že nebudeme musieť maturovať počas leta. Sama som zvedavá, ako súčasnú situáciu vyriešia. Počula som, že v Česku chcú udeľovať maturitné známky na základe výsledkov z posledných troch rokov. Ak by to zaviedli na Slovensku, pre mňa by to bolo super.“ Ema Labošová si počas stredoškolského štúdia vyskúšala dištančné formy štúdia, ktoré absolvujú dnes jej spolužiaci i všetci študenti na Slovensku. „Od 1. ročníka gymnázia mám individuálny plán. Učitelia mi maximálne vychádzajú v ústrety, veď z desiatich mesiacov školského roka som bola v škole dokopy možno dva. Komunikovala som s pedagógmi e-mailom, cez skype. Moja triedna učiteľka je maratónkyňa, maximálne ma podporuje a pomáha mi. Vybrala som si asi najlepšiu školu,“ tvrdí spokojne.

Slovenský olympijský a športový výbor, ktorého exkluzívnym partnerom je spoločnosť Tipos, každoročne zostavuje z 24 výsledkovo medzinárodne najúspešnejších mládežníckych športovcov za uplynulých 12 mesiacov Juniorský olympijský tím, ktorý podporí na jeden rok sumou celkovo 48 000 eur a výživovými doplnkami od spoločnosti Nutrend v hodnote 8 000 eur. Cieľom programu je podporovať mladých športovcov v dorasteneckom či juniorskom veku v rozvoji ich športovej kariéry a utvoriť im na to vhodné podmienky. Pre rok 2020 je členkou JOT aj Ema Labošová. „Spájať sa a stať sa súčasťou olympijskej rodiny je niečo úžasné. Som hrdá, že ma do tohto projektu vybrali. Každá finančná pomoc navyše je dobrá, aj keď ako členke Národného stolnotenisového centra je financovanie mojej prípravy pre mňa o niečo jednoduchšie a prakticky všetko mám od zväzu zabezpečené. Vďaka Juniorskému olympijskému tímu však budem môcť absolvovať viac sústredení v kvalitných európskych kluboch, vďaka ktorým sa môžem zlepšovať. Vďaka Juniorskému olympijskému tímu od začiatku roka komunikujem s mentálnym koučom Adamom Kocianom, ktorý mi dosť pomáha v mentálnej príprave,“ dodáva Ema Labošová.

