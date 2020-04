Bundeslige hrozí, že príde o divákov na rok, MLS chce ligu dohrať formou turnaja

Zápasy nemeckej futbalovej Bundesligy budú možno ešte rok bez prítomnosti divákov. Tvrdí to Gerald Haug, prezident Nemeckej národnej akadémie vied Leopoldina.

Súťaž v marci prerušili pre pandémiu koronavírusu v súvislosti s možným reštartom sa skloňuje dátum 9. máj.



"Nemecké futbalové štadióny budú bez fanúšikov ešte dlhé mesiace, možno až rok. Nebolo by rozumné pustiť do útrob štadiónov divákov, pokiaľ vo svete nevyvinú vakcínu proti koronavírusu. Ťažko predpovedať, či sa tak stane do konca roka," citovala agentúra DPA slová Hauga, ktoré odzneli v rozhovore pre nemeckú televíznu stanicu ARD.



Vedenie zámorskej futbalovej Major League Soccer (MLS) uvažuje o zavedení nového formátu v snahe dohrať sezónu pre pandémiu koronavírusu. Ten by sa podľa slov komisára Dona Garbera týkal zápasov hraných formou turnajov a za zatvorenými dverami.



"Musíme byť kreatívni. Máme množstvo nápadov. Mohli by sme ísť na vybrané miesta a možno tam hrať turnajovým spôsobom. Uvažujeme aj o možnosti hrať bez divákov. Najdôležitejšie je, aby sme sa dohodli," povedal šéf ligy. MLS prerušili už po dvoch kolách novej sezóny. Hráči podľa aktuálnych nariadení nebudú môcť začať s tréningami skôr ako 25. apríla. Zámorská súťaž pre pandémiu prerušila sezónu predbežne do 10. mája. Pôsobia v nej aj traja Slováci, Albert Rusnák v Reale Salt Lake City, Ján Greguš v Minnesote United a Matej Oravec vo Philadelphii Union.



V USA evidovali k utorňajšiemu dopoludniu vyše 582.000 infikovaných a viac ako 23.000 úmrtí.