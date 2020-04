Tehotná exfarmárka Lucia Mokráňová: Posledné dva mesiace budú boj

Fitneska a bývalá súťažiaca z reality šou Farma sa už o niekoľko týždňov stane prvýkrát mamou. Lucia Mokráňová (28) porodí dieťatko žilinskému podnikateľovi Martinovi Majdákovi.

O tom, že partnerovi porodí dcérku, informovala Mokráňová na Medzinárodný deň žien.

Exfarmárka má rodiť v júni na súkromnej klinike v Žiline a pribúdajúce mesiace tehotenstva už pomaly doliehajú aj na ňu. Na príspevky, kde krásna fitneska spomína nastupujúcu únavu a iné veci spojené s tehotenstvom, upozornila čitateľka Lenka.

"Aký ste mali deň? Ja som ho celý prespala. Nemohla som sa dvihnúť z postele, neviem či to je tehotenstvom alebo počasím, ale už cítim, že tieto posledné dva mesiace budú boj. Taaaak verím, že ste na tom lepšie ako jaaaaa, hubičky," napísala fanúšikom pred pár dňami cez Instagram exfarmárka. Napriek únave neskrýva nefalšovanú radosť z príchodu bábätka. "Už len dva mesiace a vidíme sa, láska moja," uviedla k nežnej fotke s bruškom Mokráňová. Sama často priznáva, že keby jej ľudia v minulosti povedali, ako sa jej život zmení za jeden rok, neverila by tomu. Kráske však stačil na to, aby našla životnú lásku aj založila rodinu!