ONLINE Koronavírus na Slovensku: Desiatky nakazených v zariadení pre seniorov, miesto stráži polícia

Rakúsko zaviedlo kontrolu hraníc so Slovenskom aj Českou republikou. Kontrola bude trvať do 27. apríla. "Vstup do krajiny bude umožnený osobám, ktoré sa preukážu lekárskym potvrdením o zdravotnom stave nie starším ako 4 dni (negatívny test na COVID 19)," informovala polícia na sociálnej sieti.

Sú aj výnimky:

-Rakúšania, osoby s pobytom v krajine – títo musia podpísať prehlásenie že absolvujú povinnú domácu 14 dňovú karanténu

-pendleri – preukázanie pracovnou zmluvou, bez obmedzenia vzdialenosti výkonu práce od ŠH, nepotrebujú teda žiadne lekárske potvrdenie pri vstupe do AT

- tranzit cez územie Rakúska

- preprava tovaru

-osoby idúce do Rakúska s cieľom lekárskeho vyšetrenia (potvrdenie: https://www.ris.bka.gv.at/…/NOR402…/II_129_2020_Anlage_F.pdf)

- osoby, ktoré v Rakúsku podliehajú povinnému zdravotnému poisteniu