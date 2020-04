U.S. Steel už opustilo 1500 zamestnancov, na rane môžu byť ďalšie stovky pracovníkov: Hrozí ďalšie prepúšťanie?

U najväčšieho zamestnávateľa na východe sa hovorí o ďalšom prepúšťaní. Otvorene to priznal viceprezident U.S. Steel Košice Miroslav Kiraľvarga.

Pre problémy s poklesom objednávok vedenie podniku vlani oznámilo, že do konca roka 2021 zníži stavy o 2500 zamestnancov. Pre pandémiu a pokles zákaziek reálne hrozí, že o prácu prídu ďalšie stovky, ak nie tisíce ľudí. O vážnosti situácie hovorí aj to, že odborárom sa stále nepodarilo vyrokovať dlhodobú kolektívnu zmluvu.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Viceprezident Kiraľvarga v rozhovore pre Hospodárske noviny priznal, že U.S.Steel má na stole ďalšie prepúšťanie vo fabrike. Otvorene prehlásil, že v dôsledku krízy sa môžu zvýšiť počty zamestnancov, ktorí prídu o prácu. Oceliarne ešte vlani oznámili, že do roku 2021 ich fabriku opustí 2500 zamestnancov. Stovky ľudí využili túto možnosť na odchod s odstupným. “Je to nepopulárne opatrenie, je veľmi nepríjemné, ale bohužiaľ. Pokiaľ nebudú zákazky, nebude čo vyrábať,” uviedol Kiraľvarga v rozhovore. Vzhľadom na svetovú pandémiu koronavírusu sa podľa slov viceprezidenta pripravujú na tú najhoršiu situáciu. Majú však v pláne naďalej vyrábať, pokiaľ bude záujem o ich produkty. Všetko ale bude závisieť od koncových zákazníkov. Ak dôjde k poklesu kúpyschopnosti bežných ľudí a klesne dopyt po oceli, podľa viceprezidenta sa môžu dostať až do situácie, kedy aj prevádzka dvoch pecí z troch bude ťažko rentabilná. Jedna z troch vysokých pecí bola pre nepriaznivý vývoj na európskom trhu s oceľou v polovici minulého roka odstavená. „Na stole je viacero alternatív. Manažment v podnikoch je vždy zodpovedný za to, aby podnik prežil. Firmy pri plánovaní musia dostať odpovede na viaceré otázky. Veľmi zodpovedne sa zaoberáme možnými scenármi. Každopádne my sme zodpovední za prežitie podnikov, ktoré riadime a urobíme pre to všetko potrebné,“ doplnil Kiraľvarga. O závažnosti situácie v košických oceliarniach vypovedá aj to, že od mája 2019 oceliarne fungujú v skrátenej pracovnej dobe. Rovnako to platí aj apríli, kedy budú mať o deň skrátený pracovný týždeň s 60 percentnou náhradou z priemerného zárobku počas prekážky v práci.

Rokovania odborov s vedením fabriky o dlhodobej kolektívnej zmluve, ktoré začali ešte koncom januára, stále nie sú u konca. Súčasťou požiadaviek odborárov je aj zachovanie článku o ochrane pred hromadným prepúšťaním. Odborový predák oceliarov Juraj Varga pre Nový Čas potvrdil, že rokovanie o kolektívnej zmluve na ďalšie 4 roky ešte stále prebiehajú. “Keďže chceme chrániť zamestnancov pred prepúšťaním, tak sme sa dohodli kompromisne o predĺžení súčasnej kolektívnej zmluvy na jeden mesiac a vyjednávame ďalej,” zhodnotil Varga. Pre jednoznačné vyhlásenia ich viceprezidenta aj on pripúšťa, že v budúcnosti môže dôjsť k znižovaniu počtov. “My sme zasiahnutí už od mája minulého roku a teraz sa do toho ešte pridala celosvetová pandémia,” uviedol Varga s tým, že o presných počtoch ľudí, ktorých sa prepúšťanie dotkne, zatiaľ informácie nemá. Okrem už avizovanej redukcie počtu zamestnancov o 2500 by podľa jeho slov mohli najhoršie scenáre predstavovať odliv ďalších stoviek zamestnancov. Najohrozenejšia by pritom bola administratívna činnosť a podpora výroby. Najlepším variantom by podľa Vargu mohlo byť optimalizovanie bez ďalšieho prepúšťania, alebo prirodzeným úbytkom zamestnancov. “V januári 2019 bolo celej skupine i s dcérskymi spoločnosťami U.S. Steel 12-tisíc zamestnancov. V januári 2020 bol počet 10500, takže už sme prišlo o vyše 1500 ľudí,” dodal Varga.

Matovičov “Blackout” označilo vedenie USSK za devastačné

Prezident U.S. Steel Košice Jim Bruno kritizuje úvahy novej vlády o vypnutí Slovenska. Podľa Bruna podniky pracujú v núdzovom režime a nie je čas vhodný na riskantné kroky. “Musíme komunikovať veľmi jasne, využívať zdravý rozum a najvhodnejšie postupy. Blackout by zdevastoval priemysel. Slovensko by tak prišlo o mnoho podnikov a pracovných miest,“ dodal prezident U. S. Steel Košice.

Vývoj v U.S. Steel Košice za posledné roky