Francúzsko predlžuje karanténne opatrenia: V máji ich začne zmierňovať

Francúzsko predlžuje karanténne opatrenia zamerané proti šíreniu nového koronavírusu do 11. mája. Oznámil to v pondelok večer prezident Emmanuel Macron po tom, ako jeho vláda hlásila zvýšenie počtu úmrtí v krajine na takmer 15000. Informovala o tom agentúra AFP.

Macron v televíznom príhovore k občanom povedal, že ak sa šírenie koronavírusu spomalí, potom sa po zmienenom termíne začne postupné zmierňovanie opatrení. Koronavírusová epidémia sa vo Francúzsku podľa jeho slov "začína stabilizovať" a do krajiny "sa vracia nádej", aj keď v regióne Grand Est alebo širšej oblasti Paríža sú nemocnice preťažené.

"Jedenásty máj bude začiatok novej fázy. Tá bude postupná a pravidlá môžu byť prispôsobené na základe výsledkov," povedal Macron s tým, že od 11. mája by sa mali postupne začať znova otvárať školy a materské školy, kým reštaurácie, kaviarne a hotely by ostali uzavreté.

Doma by zostali aj seniori a ľudia s chronickými ochoreniami. Od 11. mája by však mali kapacity postačovať na testovanie všetkých ľudí s príznakmi. Ak sa u niekoho vírus potvrdí, mal by ísť do karantény, dopĺňa z Macronovho vystúpenia agentúra DPA. Hranice s neeurópskymi krajinami ostanú uzavreté do odvolania, dodal Macron.

Prísne opatrenia platia vo Francúzsku od 17. marca a už ich raz predĺžili. Obyvatelia krajiny môžu domovy opúšťať len v nevyhnutných prípadoch. Prechádzky či športovanie je povolené len hodinu denne v okruhu jedného kilometra od bydliska.

Francúzske ministerstvo zdravotníctva v pondelok večer oznámilo, že za posledných 24 hodín zomrelo v krajine v dôsledku koronavírusu 574 ľudí, čím sa tamojší počet obetí zvýšil na 14 967 od začiatku epidémie.

Celkovo 335 z týchto úmrtí evidovali v nemocniciach (+315 oproti predošlému dňu) a 239 v domovoch pre seniorov. Počet pacientov na jednotkách intenzívnej starostlivosti vo Francúzsku klesol piaty deň po sebe, a to o 24, vo vážnom stave sa tak naďalej nachádzalo 6821 ľudí.